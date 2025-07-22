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彰化三合院聚賭！「四支刀」下注千元起跳　21人全遭逮　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗分局接獲線報，指溪州鄉一處三合院有流動職業賭場暗中營業，專門玩俗稱「四支刀」的撲克牌賭博遊戲。警方於7月17日傍晚突襲攻堅，當場踹破大門，將賭場主持人、把風人員及19名中年男女賭客全數逮捕，查扣近6萬元賭資，將一行人依涉賭博、社維法等罪嫌移送。

▲彰化北斗警分局查獲聚賭21人帶回。（圖／警方提供）

▲彰化北斗警分局查獲聚賭21人帶回。（圖／警方提供）

警方調查發現，這個職業賭場為了躲避查緝，專門挑選偏僻民宅作為據點，還不斷「跳點」更換地點，並安排專人把風，行事相當謹慎。北斗分局獲報後展開追查，經過連日跟監蒐證，於17日下午5點多發動突襲。

▲彰化北斗警分局查獲聚賭21人帶回。（圖／警方提供）

▲彰化北斗警分局查獲聚賭，查獲抽頭金近6萬元。（圖／警方提供）

北斗警分局指出，當天，埋伏員警見時機成熟，立刻衝向賭場，把風人員根本來不及通報，大門就被警方一腳踹開。員警衝進狹小的賭場內，當場查獲王姓男子（38歲）等2名主持人，以及19名賭客，查扣賭資及抽頭金共5萬7600元，並起獲撲克牌等賭具。

據悉，該賭場專玩撲克牌「四支刀」，玩法類似「13支」或「21點」，但規則更簡單刺激。每局4人參與，每人發4張牌，翻牌後立刻比大小，搭下注金以千元起跳，配籌碼下注，輸贏速度極快，吸引不少賭客上門。

▲彰化北斗警分局查獲聚賭21人帶回。（圖／警方提供）

▲彰化北斗警分局查獲聚賭，帶回21人。（圖／警方提供）

北斗分局長楊志源表示，賭博不僅容易讓人傾家蕩產，還可能引發家庭問題或暴力討債等治安隱憂。警方將持續加強查緝，全力維護社區安全，同時呼籲民眾如有發現可疑賭博行為，應立即撥打110檢舉，共同打擊犯罪。

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