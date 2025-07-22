鹿港美甲店粉塵機爆炸　員工事前一句「休息一下」救了大家

▲鹿港一間美甲店發生粉塵機爆炸。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港一間美甲店日前發生驚險事故，一台粉塵機無預警爆炸，碎片與濃煙瞬間噴發，所幸當時店內員工一句「先休息一下」讓大家及時離開座位，逃過一劫。業者事後推測，可能是「電線混用」釀禍，專家也提醒務必注意器材安全。

該起驚險事件發生於7月20日下午，美甲院正等待下一位客人來時，有員工提議「姐姐我們先休息一下」。沒想到這句平常的對話竟成了救命關鍵，離開座位不到1分鐘，粉塵機突然發出「蹦！蹦！」兩聲巨響，機器當場炸裂，碎片四射、濃煙瀰漫，現場一片狼籍。

▲鹿港一間美甲店發生粉塵機爆炸。（圖／民眾提供）

「如果不是剛好起身，爆炸可能直接傷到人」，美甲師至今回想仍心有餘悸，直呼是「神的保佑」，也感謝員工的主動提議。事後店內清理時，業者難過po文表示「看到真的好想哭……」。

彰安國中理化老師廖恆彰表示，經檢視影片後分析，此次爆炸未出現大規模粉塵噴發或閃燃，初步排除「塵爆」可能，推測是集塵器「線路老舊」或「電壓不穩」導致短路。業者也懷疑，使用了「不同品牌電線」造成過載，加上長期未清理粉塵，才引發意外。

▲美甲業者研判插上不同品牌電線導致粉塵機爆炸。（圖／民眾提供）

美甲師藉自身經驗呼籲同行，定期清理粉塵機，避免積聚、操作時保持安全距離，嚴禁混用不同品牌電線，插座勿過載，網友紛紛表達對店家的關心，暖心留言回應「平安最重要」。