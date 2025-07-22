殺死情敵丟大排！彰化男遺棄屍體判1年　求解除禁見遭駁回

▲大村鄉情殺案，朱女(左)遭賴男暴打臉上瘀青、賴男(右)遭到羈押禁見。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉一名41歲賴姓男子不滿38歲朱姓前女友結交新歡，竟持刀闖入住處殺害與朱女同居的李姓男子，事後更夥同朱女用「棉被裹屍」再用塑膠袋打包棄置大排水溝。彰化地院近日審結，賴男除涉殺人罪由國民法官審理中，另依「遺棄屍體罪」判刑1年；朱女也因協助棄屍遭判6月徒刑。賴男家屬聲請解除羈押禁見，遭法官駁回。

判決指出，賴男與朱女原為情侶，兩人於2023年底分手後，朱女結識李男並同居。今年2月3日凌晨，賴男騎機車衝到朱女住處，在房間內持刀狠殺李男，隨後強押朱女逃往附近空屋躲藏。

▲租屋處外地面血跡斑斑。（資料圖／記者唐詠絮攝）

當天傍晚，朱女年僅7歲的兒子透過LINE告訴賴男「叔叔死掉了」，賴男擔心東窗事發，竟返回住處拿塑膠袋，再帶著朱女回到命案現場。兩人合力將李男遺體塞入塑膠袋、用棉被包裹，由賴男騎車載屍，朱女則協助清洗血跡，一路將屍體棄置1.2公里外的大排水溝草叢。

警方根據監視器畫面、LINE對話紀錄及朱女兒子及鄰居與房東的證詞鎖定嫌犯。法醫相驗發現李男遭殺死，法院認定，賴男殺人後移動屍體已構成《遺棄屍體罪》，朱女雖未動手殺人，但參與清理血跡、搬運屍體，同樣觸法。

▲賴男將李男屍體用塑膠袋打包棄置大排。（資料圖／記者唐詠絮攝）

賴男的姊姊日前向法院聲請「解除禁見」，強調弟弟身心狀況惡化，願配合監聽錄影等條件。但法官認為，賴男與朱女供詞仍有矛盾，且曾為躲避追捕爬屋頂逃亡，若開放接見恐串證，加上賴男涉犯殺人重罪，最終裁定續押禁見。殺人罪部分，將由國民法庭審理。

▲大村鄉發生情殺案，檢警前往現場勘驗。（資料圖／記者唐詠絮攝）