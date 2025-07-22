陸「以舊換新」實施半年　家電、手機、電腦熱銷

▲「以舊換新」政策加持下，大陸家電明顯銷售量提升。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部22日表示，實施已半年的「以舊換新」政策成效顯著，多項消費數據表現亮眼。

大陸商務部提到，具體來看，以舊換新成效持續顯現，家電手機電腦等產品熱銷，上半年，限額以上單位家電、通訊器材、文化辦公用品、傢具零售額同比分別增長30.7%、25.4%、24.1%和22.9%，乘用車零售量同比增長10.8%。

大陸商務部指出，服務消費也步擴大，其中，電影市場亮點突出，在系列優質國產影片帶動下，上半年全國電影票房超292億元，同比增長超20%。演出市場持續紅火，上半年全國演唱會票房同比增長約四成。

大陸商務部提到，新型消費蓬勃發展，「IP+消費」「人工智能+消費」等受到青睞。首發經濟熱度不減，綠色消費持續升溫，新能源乘用車零售量增長33.3%，滲透率達50.2%。

大陸商務部指出，離境退稅優化政策成效初顯，入境消費不斷擴大，「中國遊」「中國購」持續升溫。數據顯示，上半年大陸出入境外國人3805.3萬人次，同比增長30.2%；其中免簽入境外國人1364萬人次，同比增長53.9%。國家稅務總局數據顯示，上半年離境退稅銷售額同比增長94.6%。