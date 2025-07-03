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週末總是花過頭？靠「現金週末」找回金錢掌控感

▲▼消費,花錢,現金,刷卡,週末,假期,理財。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲改變支付習慣，改用真鈔感受花費，讓週末不再刷到失控。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你也是週末不小心刷卡刷到失控的人嗎？這裡買杯咖啡、那裡逛逛街，再和朋友小酌幾杯，回過神來，預算早就破表了。尤其是在忙碌的星期六，一不注意花掉好幾千元也不稀奇。因此，越來越多人開始嘗試TikTok上非常熱門的「現金週末」小技巧。做法很簡單，就是在週五先從銀行領出一筆固定金額的現金，接下來整個週末的吃喝玩樂就只能花這筆錢；當錢花光時，就代表該停手、不再亂買或不再點拿鐵、吃大餐了。

理財規劃師、The Brands and Bands創辦人Nadia Vanderhall在接受國外網站《Bustle》採訪時表示，因為現在大家習慣用手機支付，「大部分人現在都用Apple Pay等虛擬支付，一點也不需要掏錢包，只要輕輕一刷就結束了。」她說，「但問題也出在這裡：錢花得太快，你根本沒意識到自己到底花了多少。」而「現金週末」不僅能幫助你守住預算，也能讓你慢下來，重新感受自己的花錢節奏與用錢意圖。

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為什麼值得試試「現金週末」？

Vanderhall說：「你先決定這個週末打算花多少錢，週五領出這筆現金，然後從週五到週日只能用這筆錢。」一旦用完，就得調整計畫，或直接回家休息。這種做法設下了一個「硬上限」，用真實的紙鈔、看著它一張張變少，會讓你更謹慎，減少衝動消費，特別是對那些喜歡買點小東西、常常忍不住亂花的人來說更有效。

▲▼消費,花錢,現金,刷卡,週末,假期,理財。（圖／取自免費圖庫pexels）

「現金週末」也會讓你真實感受到「東西有多貴」。和朋友吃頓早午餐分下來1,000元、隨手買杯咖啡加可頌又是200、300元，現金很快就見底了。Vanderhall表示，這個方法對於那些總覺得週末花超過預算的人特別管用：「如果你常常刷卡刷到沒感覺、或總是把錢花在食物、方便性或一堆小東西上，現金週末能幫你更清楚意識到自己的消費習慣。」

另一個好處是，「現金週末」也能改變你的金錢心態，當你發現錢花得比預期快，或因為不能再領錢而感到沮喪時，也許就是時候好好檢視一下自己和金錢的關係了。

如何實行「現金週末」？

要試試看「現金週末」，首先要知道帳戶裡還有多少錢、你的每月預算，以及週末的行程安排；把週六晚上的生日派對、週日可能臨時來一場電影約會這些支出都算進去。

Vanderhall建議，提領的金額要足夠應付這些支出，但不能讓你動用到存款或影響到下週的帳單。如果發現根本不夠付帳單，那就該調整週末計畫了。也別忘了把採買雜貨這種日常開銷算進去；有了「只花現金」的限制，那些隨手買的零食、護唇膏、飲料等「小確幸」也會比較難下手。

▲▼消費,花錢,現金,刷卡,週末,假期,理財。（圖／取自免費圖庫pexels）

從ATM領完現金後，可以把它放進信封或錢包裡，然後告訴自己：「這週末不刷卡、不用手機付款。」不過，Vanderhall也提醒，最好還是帶著一張備用卡，以防萬一。她說：「重點是不要讓那張卡太容易拿到。」別放在口袋或手機殼裡，最好深藏在包包底部，這樣當你要拿出來時會先想一下，給自己一點時間重新判斷這筆錢到底該不該花。

如果你常常不經意就刷卡，或總是為了氣氛、方便性多花錢，又或者週一早上醒來才發現錢不知去哪了，那麼「現金週末」很適合你。Vanderhall表示：「很多人平常只會預算好固定開銷，但卻忘了週末那種『我辛苦了一週，應該犒賞自己』的隨興花費。這個方法能讓你即時感受到自己的花費，把非必要的開銷控制住，做出更有意識的選擇，而且還不會破壞週末的樂趣。」

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