7大主題路線遊花蓮！150特色店家消費集章送好禮　總額450萬

▲花蓮縣政府「尋Way花路」主題特色街區店家推廣行銷活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦的「尋Way花路」主題特色街區店家推廣行銷活動，7日於縣府大禮堂熱鬧舉行啟動記者會。現場由縣長徐榛蔚率領觀光處推動團隊、入選店家及多位貴賓齊聚一堂，共同見證電子集章活動正式開跑。

花蓮縣府指出，自即日起至11月9日止，活動串聯全縣約150間特色店家，規劃七大主題路線，並推出總價值高達新台幣500萬元的豐富獎項，邀請全台民眾從暑假開始，一起來花蓮集章、吃喝玩樂、抽好禮。

▲活動規劃七大主題路線，串聯全縣約150間特色店家，邀請全台民眾從暑假開始，一起來花蓮集章、吃喝玩樂、抽好禮。

徐榛蔚致詞時表示，來自海外或各縣市的旅客，無論到花蓮任何地方，處處皆是景點，都能享受美好的天、地、山、水。這次的「尋Way花路」活動旨在推廣主題特色街區店家，特別精選七大主題路線，包含早午餐、咖啡甜點、異國料理、微醺系列、在地食材與小吃、手作體驗及海岸美景等，無論是品嚐美食、品味咖啡、體驗手作或欣賞海岸美景，從南到北、從山到海，每一間店都獨具特色。花蓮這片土地上的人民，都希望花蓮更美好，大家無不拿出看家本領，用心接待各地旅客，歡迎大家從美食、文化到自然景觀，深度探索花蓮的魅力與在地人文風情。

徐榛蔚也表示：「這次的『尋Way花路』活動旨在推廣主題特色街區的店家，因此特別精選了七大主題路線之特色店家，每一間店都獨具特色，歡迎大家從美食、文化到自然景觀，深度探索花蓮魅力與在地人文風情，也期盼能帶動地方觀光與經濟發展。」為了讓更多人認識花蓮的優質店家，本次活動橫跨北區、中區、南區及海岸線，超過250家店家報名，最終入選約150間特色店家，展現花蓮各地特色及多元風情。

▲縣長徐榛蔚表示，活動超過250家店家報名，最終入選約150間特色店家，展現花蓮各地特色及多元風情。

花蓮縣政府表示，本次活動最大亮點是將電子集章機制結合大多數人都在使用的LINE平台，民眾只要於活動期間加入「尋Way花路」LINE官方帳號，至參與店家單筆消費滿150元（若店家設有低消超過150元，則以店家低消為主）並上傳發票或收據等消費證明，經審查通過後即可獲得電子章。累積至指定電子章數就可領取相對應且限量的獎項，即價值250元至1,000元不等的電子兌換券，預計發放電子兌換券總額高達450萬元，後續可於活動參與店家折抵消費。

此外，LINE官方帳號更同步整合店家資訊、Google地圖、即時獎項數量查詢等，更貼近一般民眾的日常手機使用習慣，讓各年齡層民眾都能輕鬆參與，享受最便利的數位旅遊體驗。「尋Way花路」電子集章活動自7月7日至11月9日熱烈展開，歡迎全台民眾揪團來花蓮集章、玩遍七大主題路線、還有抽獎活動，讓你好康享不完。

更多活動詳情與最新消息，請上「尋Way花路」Facebook粉絲專頁查詢。

（網址：https://www.facebook.com/profile.php?id=61574940772184）。

