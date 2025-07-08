　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

7大主題路線遊花蓮！150特色店家消費集章送好禮　總額450萬

▲▼由花蓮縣政府「尋Way花路」主題特色街區店家推廣行銷活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府「尋Way花路」主題特色街區店家推廣行銷活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦的「尋Way花路」主題特色街區店家推廣行銷活動，7日於縣府大禮堂熱鬧舉行啟動記者會。現場由縣長徐榛蔚率領觀光處推動團隊、入選店家及多位貴賓齊聚一堂，共同見證電子集章活動正式開跑。

花蓮縣府指出，自即日起至11月9日止，活動串聯全縣約150間特色店家，規劃七大主題路線，並推出總價值高達新台幣500萬元的豐富獎項，邀請全台民眾從暑假開始，一起來花蓮集章、吃喝玩樂、抽好禮。

▲▼由花蓮縣政府「尋Way花路」主題特色街區店家推廣行銷活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動規劃七大主題路線，串聯全縣約150間特色店家，邀請全台民眾從暑假開始，一起來花蓮集章、吃喝玩樂、抽好禮。

徐榛蔚致詞時表示，來自海外或各縣市的旅客，無論到花蓮任何地方，處處皆是景點，都能享受美好的天、地、山、水。這次的「尋Way花路」活動旨在推廣主題特色街區店家，特別精選七大主題路線，包含早午餐、咖啡甜點、異國料理、微醺系列、在地食材與小吃、手作體驗及海岸美景等，無論是品嚐美食、品味咖啡、體驗手作或欣賞海岸美景，從南到北、從山到海，每一間店都獨具特色。花蓮這片土地上的人民，都希望花蓮更美好，大家無不拿出看家本領，用心接待各地旅客，歡迎大家從美食、文化到自然景觀，深度探索花蓮的魅力與在地人文風情。

徐榛蔚也表示：「這次的『尋Way花路』活動旨在推廣主題特色街區的店家，因此特別精選了七大主題路線之特色店家，每一間店都獨具特色，歡迎大家從美食、文化到自然景觀，深度探索花蓮魅力與在地人文風情，也期盼能帶動地方觀光與經濟發展。」為了讓更多人認識花蓮的優質店家，本次活動橫跨北區、中區、南區及海岸線，超過250家店家報名，最終入選約150間特色店家，展現花蓮各地特色及多元風情。

▲▼由花蓮縣政府「尋Way花路」主題特色街區店家推廣行銷活動記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，活動超過250家店家報名，最終入選約150間特色店家，展現花蓮各地特色及多元風情。

花蓮縣政府表示，本次活動最大亮點是將電子集章機制結合大多數人都在使用的LINE平台，民眾只要於活動期間加入「尋Way花路」LINE官方帳號，至參與店家單筆消費滿150元（若店家設有低消超過150元，則以店家低消為主）並上傳發票或收據等消費證明，經審查通過後即可獲得電子章。累積至指定電子章數就可領取相對應且限量的獎項，即價值250元至1,000元不等的電子兌換券，預計發放電子兌換券總額高達450萬元，後續可於活動參與店家折抵消費。

此外，LINE官方帳號更同步整合店家資訊、Google地圖、即時獎項數量查詢等，更貼近一般民眾的日常手機使用習慣，讓各年齡層民眾都能輕鬆參與，享受最便利的數位旅遊體驗。「尋Way花路」電子集章活動自7月7日至11月9日熱烈展開，歡迎全台民眾揪團來花蓮集章、玩遍七大主題路線、還有抽獎活動，讓你好康享不完。

更多活動詳情與最新消息，請上「尋Way花路」Facebook粉絲專頁查詢。
（網址：https://www.facebook.com/profile.php?id=61574940772184）。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警消救人翻船！4人命危
證人「心生恐懼」被催簽名！檢方不滿...柯文哲笑到抖肩
1刀刺穿小姨子頸動脈！家暴男「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」
抓到了！爬籃框全裸跳水　24歲刺青男：好玩
彰化上空閃電「2小時狂炸3萬次」　肉眼可見逾5800次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搶救雲嘉南風災停電　台電桃園區馳赴災區協助搶修復電

日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

佳幸科技捐贈儀器　助雲林強化照護量能

7大主題路線遊花蓮！150特色店家消費集章送好禮　總額450萬

台11線花蓮大橋水管附掛施工　7/11-24單線雙向機動交管

治水淨水親水！花蓮環保績效考核創佳績　水污染防治全國特優

誰真正在關心農民？誰只是收租收慣了？假道學掩不住真貪婪！

宜蘭低收戶女孩逆境奮起！林亭萓獲總統教育獎　縣府今表揚

FUN暑假戲水趣　來竹市玩水吃冰歡度盛夏時光

竹市府公布八大教育施政成果　全方面落實安心就學承諾

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

搶救雲嘉南風災停電　台電桃園區馳赴災區協助搶修復電

日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

佳幸科技捐贈儀器　助雲林強化照護量能

7大主題路線遊花蓮！150特色店家消費集章送好禮　總額450萬

台11線花蓮大橋水管附掛施工　7/11-24單線雙向機動交管

治水淨水親水！花蓮環保績效考核創佳績　水污染防治全國特優

誰真正在關心農民？誰只是收租收慣了？假道學掩不住真貪婪！

宜蘭低收戶女孩逆境奮起！林亭萓獲總統教育獎　縣府今表揚

FUN暑假戲水趣　來竹市玩水吃冰歡度盛夏時光

竹市府公布八大教育施政成果　全方面落實安心就學承諾

陸外賣補貼戰開打　奶茶店日做3千單：最怕「0元購」賺心酸

搶救雲嘉南風災停電　台電桃園區馳赴災區協助搶修復電

家暴男砍殺妻子姊妹　他求問「路上遇到怎麼辦？」網曝1招

快訊／金廈海域風浪過大！金門縣宣布小三通雙向暫停航

日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

《我的英雄學院》全新遊戲！3對3解放「個性」邁向最終決戰

京華城案證人想確認筆錄被催促　廉政署急澄清：絕無疲勞訊問

魅力爆棚卻總是單身！這「3星座」感情路比升級打怪還難

中南部明後天持續豪雨警戒　10天後可能有颱風

樺晟櫃買下市申復遭駁回　公司：委任律師研擬救濟途徑

客機下降遇丹娜絲側風亂流　機長神反應救全機網狂讚

地方熱門新聞

颱風狂襲台南19萬戶停電台電動員1100人拚復電

桃園分區放颱風假引熱議　詹江村臉書揭現況

颱風狂襲台南19多萬戶停電台電漏夜搶修剩7.6萬未復電

黃偉哲緊急發聲：請給台電一點時間

協助災後復原　陳其邁、黃敏惠嘉義大學同框

台南災情仍多！災應中心升二級供電通訊優先搶修

曾文水庫深夜「調節性放水」

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

丹娜絲颱風襲台　台電桃園區處不畏強風搶修

即／5000旅客困金門　首批班機18:50起航

台南高中免試入學創高錄取率　第一志願達成率破98%

嘉義沿海地區災情嚴重　8成養殖牡蠣受損

！強風斷電桿逾百支台電派1123人搶修 拚早日恢復供電

台南停電尚待全面復電消防分隊開放手機免費充電

更多熱門

相關新聞

週末總是花過頭？靠「現金週末」找回金錢掌控感

週末總是花過頭？靠「現金週末」找回金錢掌控感

你也是週末不小心刷卡刷到失控的人嗎？這裡買杯咖啡、那裡逛逛街，再和朋友小酌幾杯，回過神來，預算早就破表了。尤其是在忙碌的星期六，一不注意花掉好幾千元也不稀奇。因此，越來越多人開始嘗試TikTok上非常熱門的「現金週末」小技巧。

「1000元客家幣」7月開始登記！抽籤、領取資格一次看

「1000元客家幣」7月開始登記！抽籤、領取資格一次看

台南六館集章挑戰開跑！今夏化身時空探險王抽iPad玩翻全城

台南六館集章挑戰開跑！今夏化身時空探險王抽iPad玩翻全城

小確幸可以繼續擁有！一招讓你吃喝玩樂也能養存款

小確幸可以繼續擁有！一招讓你吃喝玩樂也能養存款

兒童黏土或藏致敏防腐劑 港消委會查2款中國製高於歐盟標準

兒童黏土或藏致敏防腐劑 港消委會查2款中國製高於歐盟標準

關鍵字：

主題路線遊花蓮串聯特色店家消費集章送好禮

讀者迴響

熱門新聞

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

最新預測！　有利颱風生成時間曝

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

嘉義縣停電到深夜卻要上班　縣長臉書沒被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面