遭爆施壓索高球俱樂部會員委託書　林國成反擊：各黨都有委員會幫忙問

▲民眾黨立委林國成。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委林國成日前在反罷免造勢場合上，因一時情緒激動而對總統賴清德飆罵三字經，引發社會議論。接著週刊爆料，林國成曾向公股行庫施壓，索取台北高爾夫俱樂部的董監事改選委託書，涉及濫用公權力。對此，林國成今（22日）透過聲明回應，該案僅是一般的選服案，沒有強迫、施壓，且「各黨都有幾位委員會幫忙協助詢問」，鏡週刊未經查證，故意只有報導他，已對他的聲譽造成重大傷害，將保留法律追訴權。

針對鏡週刊相關報導，林國成發聲明指內容與事實不符，第一，鏡週刊這個報導，是在沒有跟他本人查證的情況下就自行刊出，這個已經嚴重違反新聞專業與求證原則，這點他要先抗議。

第二，林國成說，這就是一個正常的選民服務案件。他的辦公室接獲選民請託，然後在合法的範圍內幫忙打電話去詢問，從頭到尾沒有強迫、也沒有施壓、更沒有任何濫用公權力的行為，「如果鏡週刊有證據，請直接拿出來，不要用這種影射的方式來抹黑」。

第三，林國成指出，這項選民服務其實各黨都有幾位委員會幫忙做協助詢問，「鏡週刊未經查證，故意只有報導我，已經對本人聲譽造成重大傷害，針對此一虛偽不實之報導，本人在此表達遺憾與譴責，並保留法律追訴權」。