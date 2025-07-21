小草蛋洗民進黨　綠黨團：黃國昌民眾黨難道不該直播開記者會道歉？

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委林國成昨在造勢活動上，用「我勒X你娘」、「我勒X」、「三小總統」等飆罵總統賴清德，事後他則透過臉書文字道歉；而造勢活動結束後，有民眾闖入一旁民進黨中央黨部所在的華山大樓，並朝民進黨中央的門牌丟雞蛋，民進黨已蒐證提告，而2嫌也遭警方鎖定，到案後坦承是因對時事不滿才會犯案。民進黨團幹事長吳思瑤今（21日）痛批，民眾黨全黨館長化、紅衛兵化，民眾黨最愛開記者會，黃國昌最愛直播，對這種失言難道不應該開直播、召開記者會嚴正向國人致歉？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

針對民眾黨立委林國成昨日用髒話飆罵總統賴清德和小草朝民進黨中央黨部丟雞蛋，民進黨幹事長吳思瑤今日上午受訪表示，尊重民眾黨在民進黨中央黨部前召開造勢活動，在台灣人人都有言論自由，但鼓吹暴力或不當、過當言行，絕對不是民主法治國家所樂見，民眾黨全黨館長化、紅衛兵化？

吳思瑤提到，來看看黃國昌居然公然就在造勢現場煽動所有支持者，「賴清德你不要以為你身邊有隨扈、國安特勤保護你就…」黃國昌沒講完的話是什麼？就是在煽動小草們對總統安全可以進行過當暴力行為嗎？黃國昌說這種話，就是對總統維安造成威嚇的一種煽動民粹說法，黨主席如此，黨籍立委更是激情演出。

吳思瑤說，林國成昨天的話他都不知道要怎麼說出，這種話是民眾黨國會代議士說的？大街罵人暗巷道歉，臉書說是在場情緒激動失言，但這是對國家元首嚴重侮辱，甚至對全天下女性最大歧視。母親是每個人一生最無法取代的倚賴、最溫柔堅韌存在，但林國成這樣對全天下母親、侮辱賴清德，是道歉就可以了事？而且只是臉書文字道歉，到現在民眾黨中央沒人出現誠懇致歉，只有林國成在臉書用文字表達只是情緒失控。

吳思瑤指出，民眾黨最愛開記者會，黃國昌最愛直播，對林國成這種失言難道不應該開直播、召開記者會嚴正向國人致歉？在黃國昌帶領煽動下，果然發生了小草或民眾黨志工衝到民進黨中央黨部丟雞蛋，這就是暴力行為、法治國家不容的，黃國昌你的直播在哪？不能因為道歉而直播？直播只會要跟賴清德對幹、飆罵，道歉直播什麼時候要開？

吳思瑤提到，麥玉珍長期言論也不需要特別評論，昨天對政治評論員李正皓說，「全身壞了只剩一張嘴」，這句話還給麥玉珍本人、民眾黨每一個立法委員，民眾黨全黨館長化、全都壞掉了。

而針對稍早國民黨團表示詫異，哪個總統沒被罵過、哪個黨沒被噴漆扔雞蛋過？暴力固然該譴責但民進黨有點肚量吧，尤其名字還帶「民主」二字，請傾聽人民的聲音。

吳思瑤則說，如果有人到你家門口不明就裡丟雞蛋，成天對你家長輩罵三字經、飆髒話，作何感想？如果有人朝你黨中央丟雞蛋，黃國昌不咆哮，民眾黨不跳腳才怪，用暴力過當言論霸凌，不管是對國家元首或對任何普通人都不應該如此，民眾黨還要持續負面示範，不是民進黨沒有雅量、風度，而是你們違反法規、基本人性。