罷團再公布催票廣告訴求「出來投票」　預告724上凱道、725遍地開花

記者杜冠霖／台北報導

距離7/26罷免投票日剩下最後倒數四天，反共護台志工聯盟今（22）日公布最新催票影片「罷免投同意、台灣靠自己」，訴求公民唯有靠自己，7/26這一天站出來投票，才會記得曾經守下了我們被惡意凍刪的預算、守下我們的民主自由。也宣布將在（24）日於凱道舉辦晚會，延續上週重返青島的熱情，號召所有公民站出來。而投票前一晚，各罷團將回到各自選區，以「遍地開花、為民主守夜」的形式，但在台北濟南路、台中市區都將有大型晚會。

罷團表示，今日公佈的影片是由曾經執導過世大運廣告、以及去年總統大選時「投票的力量篇」的尹國賢導演操刀，主要訴求在面對藍白主導的國會，惡意凍刪國防、資安、文化預算，甚至毀憲亂政，藍委還寡廉鮮恥的說自己是「主人」，批評人民是「惡奴欺主」、「要飯的」。因此，唯有在這關鍵的一刻，號召公民站出來回家投票，讓這一年來不斷製造紛亂的爛委們消失，出來投票，讓歷史永遠記得這一天。

聯盟也宣布將在7/25（四）於凱道舉辦大型晚會，號召所有公民延續上週7/19重返青島東路晚會的氣勢，繼續展現公民的力量，當晚也將邀請到知名導演楊小棣、作家楊双子…等人上台宣講，晚會將從晚上六點半進場，呼籲民眾可由中山南路、景福門方向進入。

至於有關7/25投票前一晚，各地罷團溝通後，將回到自己的罷區做最後動員催票，將以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動。而在台北的濟南路也還是有晚會，屆時將以直播連線的形式，與各地罷團的活動進行串聯，此外，台中市區於建成路與振興路口舉辦大型晚會，聚集台中罷團的力量。

