童子賢挺罷傅崐萁！影響民眾黨重啟核三合作？　黃國昌：就事論事

▲民眾黨主席黃國昌出席花蓮縣黨部核三延役公投座談會。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

和碩聯合科技董事長童子賢日前應民眾黨主席黃國昌之邀，將擔任重啟核三的正方辯護代表，但他在昨表態支持藍委傅崐萁，並在今（22日）上午赴花蓮與花蓮縣議長張峻一同車掃。對此，民眾黨主席黃國昌今表示，童董事長有他自己政治上的想法，就事論事；黃直言，現在民進黨內部比較缺少敢說真話的人，相信童也是深刻感受到賴政府在能源政策上面走錯路，才會支持民眾黨推動的核三延役。

針對童子賢表態挺罷免傅崐萁，黃國昌出席民眾黨花蓮縣黨部核三延役公投座談會前受訪表示，童董事長有他自己政治上面的想法，台灣本來就是一個民主多元的社會，這是一個很正常的現象。

「那對台灣民眾黨而言，今天來花蓮，我最重要的任務，是要宣傳核三延役的公民投票。」黃國昌說，《核子反應器設施管制法》在5月13日的時候，由民眾黨跟國民黨幫執政黨除去了核三延役法規上的障礙，本來希望執政黨能傾聽民意、知道台灣目前錯誤的能源政策不能持續下去，台灣要有穩定、乾淨、而且能夠可負擔的電力，核能在目前的情況之下，是一個不可或缺的電力來源。

黃國昌說，令人非常非常遺憾的是，賴清德政府完全聽不進人民的聲音。在野黨聯手幫他們除去了法規上面的障礙，執政黨還是要執意把核三給廢掉，不願意辦理延役。

黃國昌說，也正是因為這樣，立法院在5月20日的時候通過了民眾黨所提的核三延役公投案，也感謝國民黨全力支持。他說，也正是在這樣的背景下面，8月23日，全國的人民才有機會表達自己的心聲。

「我們希望，在這個核三延役公投通過了以後，民進黨政府不要忘了，一旦公投通過，接下來就是他們法律上面的義務。」黃國昌喊話，希望到時候，民進黨政府不要把人民的意志當作空氣，「在台灣目前這個民主社會當中，還是要傾聽人民的聲音，一切以民意為依歸」。

至於童子賢的政治理念，是否會影響到後續在公投推動工作上的聯絡？黃國昌說，「不會啦，就事論事」，童子賢董事長現在是民進黨智庫的副董事長，他也在總統府的永續委員會裡面擔任相當重要的位置，「我覺得現在民進黨內部就是比較缺少這種敢說真話的人」。

黃國昌說，童子賢董事長雖然在綠營，但相信他也是深刻感受到，賴政府在能源政策上面是走錯誤的套路，所以他才會支持民眾黨推動的核三延役，不管是前面的法規，或是現在的核三延役公投，這都是在野黨共同攜手努力才可能發生的事情，「我們一切最後就交由公投結果來決定。我只要提醒民進黨政府，不要把人民的公投當成空氣」。

媒體追問，今天在花蓮會見面嗎？黃國昌說，「應該沒有時間吧，因為我下一站要去台東勘災」，今天在花蓮做完這場座談會之後，就要馬上趕到台東去了。