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鹿兒島30天地震2196次！日本氣象廳：嚴防震度6弱級地震

▲▼吐噶喇列島近海地震。（圖／翻攝氣象廳）

▲日本吐噶喇列島近海，30天內發生2196次地震。（圖／翻攝氣象廳）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本鹿兒島縣的吐噶喇列島近海地震活動至今已持續一個月，期間震度1以上的地震次數累計接近2196次。日本氣象廳警告，未來可能仍有震度6弱的地震發生，呼籲當地居民提高警覺。

據《NHK》報導，此次地震活動自6月21日開始，集中於吐噶喇列島的惡石島及小寶島周邊。7月3日，惡石島曾發生震度6弱的地震，接著又出現3次震度5強及3次震度5弱地震，小寶島則記錄了1次震度5弱的地震。

根據氣象廳資料，至7月21日上午5時，震度1以上的地震總數達2196次。過去數日，7月19日記錄15次，7月20日減少至6次，而21日尚未有地震發生。

相比以往的地震活動，此次地震頻率明顯更高。專家指出，由於震源淺且距離觀測點近，地震的震度容易偏高。氣象廳提醒，當地居民應持續注意震度6弱的地震可能性。

面對地震頻繁發生，自7月4日起，部分惡石島及小寶島的居民選擇撤離至鹿兒島市的酒店避難。然而，隨著避難時間拉長，部分居民開始返回島上生活。7月19日，8名居民搭乘村營渡輪回到惡石島。根據當地政府統計，截至7月20日，惡石島仍有40人居住，小寶島則有31人。

東京大學名譽教授平田直表示，吐噶喇列島近海的地震活動雖逐漸趨緩，但短期內難以完全終止。他指出，地震的成因可能與地下岩漿活動有關，並提到國土地理院的觀測結果：距惡石島約50公里的寶島地殼變動方向已改變，可能是岩漿流動路徑改變所致。

此外，海上保安廳此前的調查顯示，該海域存在火山活動的跡象，平田教授推測地下岩漿擴張岩層，可能加劇地震發生。他提醒，地震活動的終止需長期觀察，甚至可能需耗時1年以上才能確定。

平田教授最後強調，吐噶喇列島近海過去曾在地震活動減弱後半年內發生強震，居民應保持警覺，做好防震準備，持續關注震度6弱地震的可能性。

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