她驚見捷運站「台人手拿1物」散熱　網推爆：日韓妹也超愛

▲越來越多人拿電風扇來散熱。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人會靠清涼小物來替身體降溫，而一名妹子在捷運站觀察，幾乎人手一支電風扇，吹風畫面隨處可見，反觀東南亞明明更熱，似乎拿電風扇的比例卻不高，是否「只有台灣人特別愛帶手持電風扇？」文章引發熱議，「東京街頭幾乎每個日本妹手上都一支」、「韓國更多人拿～上次去嚇到」。

一名女網友在Threads表示，她在捷運站觀察到一個現象，來來往往的人群裡，幾乎每個人手上都拿著手持電風扇，讓原PO納悶不已。

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原PO不禁直言，如果這些人去東南亞那些更悶熱、更潮濕國家，像是泰國、越南、馬來西亞等，難道也是人手一支電風扇嗎？「是不是只有台灣人特別愛帶手持電風扇？」

底下網友熱議，「東京街頭幾乎每個日本妹手上都一支」、「已經流行好幾年了，但說實在吹出來的風還是熱的」、「日本女生幾乎人手一支啊，以前沒這東西，現在便宜又普遍，能用就用，幹嘛沒苦硬吃呢」、「日本最流行，幾乎每個牌子都有出，有家專門做防曬的品牌甚至一個型號就出了20幾色，好讓你配衣服」、「某次下午2點左右的高雄街頭，看到一群韓國人在掛隊買茶魔，每人身上都背著4支電扇，第一次看到電扇還有腰帶型的，他們的狀態看起來快掛了」、「韓國更多人拿～上次去嚇到」。

也有網友分享，「我自己是愛用者，用了一年多很滿意，主要是讓臉部和頸部快速散熱」、「長時間在戶外必帶，吹瀏海超好用」、「我有買還有會噴水霧的」。