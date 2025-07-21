日本巨擘千本倖生：台灣地位變非常強大　習近平不會武力攻台

▲台積電114年第二季法人說明會17日召開，台積電董長魏哲家出席法說會。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

在美國對等關稅席捲全球之際，6月份的《人間魚詩生活誌》刊出總統府前發言人Kolas Yotaka與日本電信業巨擘千本倖生的訪談文章，題為「台灣韌性與川普的關稅核彈」。千本倖生指出，半導體就是21世紀的石油，剛好台灣就有，他認為，台灣擁有潛在的巨大力量，可以對世界產生更深遠，台灣的地位變得非常強大；他更評估，中國國家主席習近平不會用武力攻擊台灣。

千本倖生在20世紀歷經日本泡沫經濟的股市崩盤，也挺過廣場協議的匯率風暴，他帶領日本電信產業民營化，跟已故知名企業家稻盛和夫是創業夥伴。

針對台積電宣布加碼投資美國千億美元一事。Kolas表示，這引起國內更加焦慮，原本以為是台灣之光的台積電，土生土長的台積電，竟然也要放棄台灣，甚至有人指責台積電董事長魏哲家「賣台」，全國陷入極度焦慮。

對此，千本倖生在訪談中，淡然地說，「我認為與美國合作是一個好的解方，如果不與美國合作，台積電就沒有未來。所以無論美國制定了什麼政策，你都必須與美國打交道，無論對方是好人，還是壞人」。他認為，魏哲家此刻跟美國政府合作，或許不是最好的做法，但是一個解決事情的方法。

千本倖生表示，半導體將控制全世界，半導體在20世紀的90年代還沒有這麼強勁的地位，美國和日本是領導者，美國開始攻擊日本半導體產業，日本在政治上認輸了，被美國政策徹底打敗，放棄了日本發展半導體產業，美國的英特爾和德州儀器成為領導者。他認為，半導體就是21世紀的石油，剛好台灣就有。

千本倖生指出，台灣擁有潛在的巨大力量，可以對世界產生更深遠、更廣泛的影響，但他認為，台灣的領導人沒有意識到這個事實的重要性。他說，台灣的地位變得非常強大，比大家想像的要強大得多，甚至比台灣人所能想像的還要強大」。

至於為何台灣無法自信地與世界大國抗衡？千本倖生表示，台灣對於美國、中國之間的安全局勢非常焦慮。但他認為，台灣人不用過度擔心，中國共產黨不可能攻打台灣，其中一個原因，正是因為台灣有精密的半導體產業鏈。

千本倖生說，中國的人工智慧如DeepSeek，想尋求某種簡單的解決方案，但根本無法更好，只具有經濟效益的迷你版OpenAI的複製品。他說，中國想要趕上台灣，還要花一段時間，在這個背景下，中國國家主席不會這麼蠢，他不會在軍事上入侵台灣，因為這樣做，會摧毀最重要的資產，好比台積電以及其他關係企業，「所以基於這個原因，我相信習近平不會用武力攻擊台灣」。

▼《人間魚詩生活誌》近日刊出總統府前發言人Kolas Yotaka與日本電信業巨擘千本倖生的訪談文章，題為「台灣韌性與川普的關稅核彈」。（圖／人間魚詩生活誌）

