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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「726去惡瘤！」　柯建銘等了60年「冷靜又澎湃」：終於要打倒國民黨

▲▼柯建銘聯訪 民進黨團大會後。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

 記者詹詠淇／台北報導

大罷免倒數5天，民進黨團總召柯建銘今（21日）深夜發布長文說明自己主張大罷免的原因，並透露自己此刻心境是無比的沈澱與冷靜，但也有澎湃的念頭，他等了60年，終於等到要打倒國民黨，將其掃進歷史焚化爐的時刻，這是「歷史的對決、終極的博弈」時刻。

柯建銘晚間在臉書發布篇近3千字的長文，說明自己為何主張大罷免，並從出生前4年的228事件、小學六年級1963年立志打倒國民黨，一路談到1992年國會全面改選，2000年開始當民進黨團總召，每天在第一線和國民黨對峙、戰鬥成生活的一環，與國民黨生死鬥33年，越戰越勇，2016年主導修盡所有轉型正義法案。

「此時此刻我的心境是無比的沈澱與冷靜，但也有澎湃的念頭，因終於等到要打倒KMT、將其掃進歷史焚化爐的時刻」，柯建銘痛批，他們作惡多端、殺人無數，多少台灣人因而家破人亡、妻離子散、悲慘人生。除應平反、更應民主轉型、深化、深植人心。

柯建銘也一一列舉在野黨在第一會期、第二會期挾國會多數，毀憲亂政行徑，包括沒收民主、沒收國會、沒收委員會、沒收朝野協商、沒收發言、佔領主席台，及聯手破壞國家財政，讓執政的民進黨無錢執政、無法執政，提出無數國壞國家安全的法案等行為，無所不用其極，毀敗國家，令人髮指、惡極之至。

「這一年多來我只做一件事：搶救國家於生死存亡之秋」，柯建銘強調，他堅持大罷免大成宮，救台灣、顧台灣、顧民主，堅持反共護台，打倒藍白，救亡圖存，堅持大罷免大成功為全民共識。

柯建銘說，儘管過程中遭抹黑、抹黃、攻擊、威脅是必然之惡，堅持大局承擔，絕不憂讒畏譏，堅持挑戰困難就是一種價值，勇往直前，置個人生死於度外。他只求726去惡瘤，大罷免大成功，最後國會過半。

柯建銘認為，不管從個人家庭因素、歷史際遇、感受，從政心路歷程而言，從台灣政治發展史，每一個偉大台灣人的歷史感受與追求都是一樣，讓國家更民主、更偉大，不是嗎？不打倒藍白可以嗎？不讓中國國民黨下課say goodbye可以嗎？

最後，柯建銘強調，726去惡瘤！大罷免！大成功！就剩最後幾天了！「偉大的台灣人，讓我們一起捍衛國家」，反共護台，救亡圖存，不分族群，不分黨派，不分藍綠，共同讓國家更加偉大、強壯！這是「歷史的對決、終極的博弈」時刻！共勉之！天佑台灣！God bless us！

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