柯文哲再延押2個月　民眾黨抗議：國家機器濫權至此

▲台北地院合議庭21日裁定延長柯文哲羈押禁見2個月。（資料照／記者黃哲民攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席妻子陳佩琪昨表示要請律師替柯申請公民投票權，讓她能在726一起與柯投下反罷免票。孰料，台北地院今（21日）下午裁定柯文哲自8月2日延長羈押禁見2個月。對此，民眾黨表示，本次延押竟以更空泛的理由作裁定，僅憑臆測就認為無法排除柯文哲可能滅證、串證、逃亡，實難令人接受，顯然羈押已淪檢察官押人取供工具，不但違反無罪推定原則，更蔑視柯的基本人權，本黨對於國家機器濫權至此，表達最嚴正之抗議。

台北地院審理京華城案，合議庭21日針對在押被告4人，裁定柯文哲、應曉薇自8月2日延長羈押禁見2月；李文宗2000萬元交保、限制住居在新竹市北區，但若未能8月1日中午12時前具保，仍自2025年8月2日起延長羈押2月，並禁止接見通信；沈慶京則降保至1.8億元，其中1億元必須由自己名義提出，且限制住居、出境；此外李、沈兩人皆須配戴電子腳鐐。



對此，民眾黨表示，北院前一次用例稿及一句晦暗不明就作為延押理由，足證根本沒有繼續羈押柯文哲的具體事證，已非常離譜。詎料，本次延押竟然以更為空泛的理由作裁定，僅憑臆測就認為無法排除柯文哲可能滅證、串證、逃亡，實難令人接受，連一絲實據都無法提出，已不能用證據薄弱形容，可謂濫權羈押，除完全不符合羈押要件，更再一次證明審檢聯手，就是要無限期延押柯文哲。

民眾黨說，本案迄今已從多達8位檢方所傳證人證詞得知京華城容積獎勵的取得完全合法合規，卻在沒有證據能證明相關被告有罪的狀況下，不斷延押柯文哲，顯然羈押已淪檢察官押人取供、構陷入罪的工具，不但違反無罪推定原則，更是蔑視柯文哲的基本人權，本黨對於國家機器濫權至此，表達最嚴正之抗議。

民眾黨也說，尤有甚者，自前一次裁定羈押迄今，本案另一位被告李文宗，除在本年7月10日因審理法官搞不清楚狀況傳喚到庭又旋即還押外，從來不曾出庭，從證人之證詞亦足證京華城案與李文宗毫無關聯，羈押李文宗僅是檢察官為達政治目的，配合傳媒暴力操弄輿論之卑劣手段，視法治於無誤只為剷除異己，莫此為甚。

民眾黨表示，本黨再次重申，沒有證據就不應繼續濫權羈押柯文哲；否則，倘檢察官持續無法說明何謂「重中之重」的應訊證人，僅想不斷拖延審理程序，柯文哲不就沒有重見天日的一天？如此侵害人權，只為追殺政敵的司法，難道就是民進黨想傳達給全體國民的法治觀念嗎？本黨全力支持柯文哲律師團提起抗告，捍衛柯的清白與基本人權。