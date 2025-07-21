柯文哲有逃亡串滅證之虞再延押2月　法官「4個字」曝交保時機

▲京華城案在押被告柯文哲（左圖中）、應曉薇（右圖右），今（21日）被台北地院裁定第3度延長羈押禁見各2月。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（21日）裁定柯文哲與應曉薇從下月（8月）2日起，第3度延長羈押禁見各2月，主因包括仍有與2人犯罪事實密切相關證人尚未到庭，衡量被告人身自由保障與國家刑罰權遂行，認為具保、限制住居等替代方式，無法防止逃亡或勾串滅證之虞，合議庭指出，將依檢辯雙方捨棄證人等進度，調整審理計畫，隨時檢視柯、應2人有無續押必要性。

合議庭上周二（15日）召開延押庭，柯文哲重申絕不會逃亡，若要交保1億元，利息很高，且他從不貪污、沒搞錢，「哪來這1億元」，他「寧可不交保、繼續押！」他也想開了，老實講，只差沒幾個證人要詰問，「要押就押，但是其他人，就放了吧！」

應曉薇當天庭訊也希望交保，說曾夢見開庭時，審判長准她交保、不用羈押了，「但2個小時後，看電視新聞報導說，檢察官要抗告...」她用帶著慵懶的迷離口吻自問「我是誰？」又突然吟誦「菩提本無樹、明鏡亦非台，本來無一物、何處惹塵埃～」、「我現在什麼都不想說了～我只希望我媽媽健康～」

京華城案本周四（24日）開完庭，將暫時休兵2周，表定8月7日再開庭，合議庭今提前公布柯文哲與應曉薇第3度延長羈押禁見裁定，理由為依據目前擬定的審理計畫，業已密集進行交互詰問程序，仍有部分與柯、應被起訴犯罪事實密切相關的證人，尚待傳喚到庭，無法排除柯、應湮滅證據或勾串共犯、證人之虞。

合議庭認為柯文哲及應曉薇的羈押原因及必要性仍存在，衡量其等所涉犯罪情節對社會危害性非輕、於本案犯行分工程度、國家刑罰權遂行之公益及被告之人身自由利益後，認具保、限制住居等替代處分，尚無法達到防止2人逃亡或可能勾串共犯或證人的效果。

為確保本案審判及將來執行程序之進行，合議庭認定柯文哲及應曉薇仍有繼續羈押之必要，因此裁定2人從114年8月2日起，再予延長羈押2月，並禁止接見、通信，得抗告。

合議庭指出，檢察官及辯護人均捨棄傳喚部分證人，合議庭確認目前待調查證據範圍及相關辯護人庭期、證人行程得否提前等事項後，將再調整審理計畫，則柯文哲及應曉薇之羈押原因及必要性，於日後依照訴訟進行程度，仍應隨時加以審視，「自不待言」。