前立委貼文台南放假不救災　市府怒告：公務員帶傷上陣不容抹黑

▲台南市政府指控前立委陳椒華在社群平台貼文指稱「災區放假、公務單位上班才開始救災」，其言論與事實嚴重不符，已正式對其提出刑事告發。（圖／市府提供）

記者林東良／台南報導

台南市多區受丹娜絲颱風重創，災後復原工作如火如荼進行之際，市府指控前立委陳椒華在社群平台貼文指稱「災區放假、公務單位上班才開始救災」，市府痛批其言論與事實嚴重不符，嚴重傷害第一線投入救災的公務員士氣，已依《災害防救法》第53條第3項規定，正式對其提出刑事告發。

市府指出，颱風侵襲期間，全市共動員20個局處支援11個重災區公所，積極投入屋損修復、道路清理與民生設施搶修作業，包括民政局副局長吳明熙、教育局副局長楊智雄等人皆帶傷上工、不眠不休。更有不少公務員本身也是受災戶，卻優先處理民眾災情，展現高度責任感與公僕精神。

市府嚴正表示，陳椒華於7月19日在其Facebook張貼「大部分公務單位放假一星期」等內容，完全背離事實，明顯為捏造與誤導性言論，不僅打擊士氣，更可能導致民眾對救災體系產生誤解，影響復原進度。

市長黃偉哲強調，面對不實抹黑，不容姑息。市府已指示法制處啟動法律程序，依《刑事訴訟法》第241條規定提起告訴，捍衛基層人員努力的成果。市府也呼籲社會各界珍惜救災成果，勿讓不實訊息模糊焦點。