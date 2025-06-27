被說很綠喊告！呂捷「我還是太衝動了」：沒辦法溝通，那就綠吧

▲呂捷。（圖／《豈有此呂》）

記者曾筠淇／綜合報導

補教名師呂捷日前被小草造謠，因而決定提告，並將過程分享在臉書上，結果就有網友留言，「雖然老c很綠，但實在。」而呂捷則回，「恭喜，您是下一位～」此事在網路上引起討論，呂捷之後發文表示，「終究我還是太衝動了～要檢討」，只是他覺得，台並不等於綠。

日前有網友在呂捷的貼文底下留言，「雖然老c很綠，但實在。」結果呂捷便回覆該網友，「我問過律師，這句『很綠』能不能提告？他說『可以』～恭喜，您是下一位～」

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呂捷之後也發文透露，他在告了造謠的小草之後，就成了小草公敵。他強調，「告不告得成有法院來決定，但要不要提告由律師來處理。」

只是網路上，仍有不少人在討論此事，因此呂捷27日再發文，坦言「終究我還是太衝動了～要檢討。」他說，他始終覺得台不等於綠，因為有很多挺台灣、護台灣的人未必支持民進黨，他也不想看到這些朋友因為政治信仰而勢同水火。

呂捷認為，「我們要做的是擴大台派，這就是我常講的『我是台、不是綠』！但，看來保留這個空間......，或許是我想太多了。」接著他也說，別人會出征，就是想要讓人害怕，只是「一旦恐懼有用，以後所有人都會恐嚇你」。最後呂捷也說，「如果真的沒辦法溝通、沒有空間，那就綠吧」。

呂捷最後也在留言處表示，「我不是側翼，我是主力～我不是青鳥，拎北大雕啦」。