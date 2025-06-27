　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被說很綠喊告！呂捷「我還是太衝動了」：沒辦法溝通，那就綠吧

▲▼《豈有此呂》主持人呂捷。（圖／《豈有此呂》） 

▲呂捷。（圖／《豈有此呂》）

記者曾筠淇／綜合報導

補教名師呂捷日前被小草造謠，因而決定提告，並將過程分享在臉書上，結果就有網友留言，「雖然老c很綠，但實在。」而呂捷則回，「恭喜，您是下一位～」此事在網路上引起討論，呂捷之後發文表示，「終究我還是太衝動了～要檢討」，只是他覺得，台並不等於綠。

日前有網友在呂捷的貼文底下留言，「雖然老c很綠，但實在。」結果呂捷便回覆該網友，「我問過律師，這句『很綠』能不能提告？他說『可以』～恭喜，您是下一位～」

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂捷之後也發文透露，他在告了造謠的小草之後，就成了小草公敵。他強調，「告不告得成有法院來決定，但要不要提告由律師來處理。」

只是網路上，仍有不少人在討論此事，因此呂捷27日再發文，坦言「終究我還是太衝動了～要檢討。」他說，他始終覺得台不等於綠，因為有很多挺台灣、護台灣的人未必支持民進黨，他也不想看到這些朋友因為政治信仰而勢同水火。

呂捷認為，「我們要做的是擴大台派，這就是我常講的『我是台、不是綠』！但，看來保留這個空間......，或許是我想太多了。」接著他也說，別人會出征，就是想要讓人害怕，只是「一旦恐懼有用，以後所有人都會恐嚇你」。最後呂捷也說，「如果真的沒辦法溝通、沒有空間，那就綠吧」。

呂捷最後也在留言處表示，「我不是側翼，我是主力～我不是青鳥，拎北大雕啦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜
拿莫．伊漾要求公開道歉！　否則提告
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
加油要快！下周估調漲　重返近2個月高點
22歲牛郎遭「紅牌鴨王」活活打死！　判刑出爐
「什麼」不念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：巧虎是正確的
惡警染毒吸到臉爛掉！還性侵女毒犯　重判出爐
快訊／首爾地鐵教大站「瓦斯外洩」全面封鎖　1人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／12:56花蓮秀林規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

買少冰珍奶「吸到鐵條」台南衛生局稽查　業者送禮盒+200元致歉

快訊／熱飆37.8度　8縣市「高溫警示」

長榮航空10月開航台北-釜山　明年美國每周航班盼破百

被說很綠喊告！呂捷「我還是太衝動了」：沒辦法溝通，那就綠吧

「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：原來巧虎是正確的

觀光署長陳玉秀上任　喊「國旅沒想像貴」、重新檢討國際客KPI

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

【people、purple傻傻分不清】「單字錯亂」友人無奈糾正XD

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡　慘遭縣府勒令停業！

【戴70萬Cartier鑽錶】金正恩愛女「豪奢打扮」比過媽媽

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

快訊／12:56花蓮秀林規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

買少冰珍奶「吸到鐵條」台南衛生局稽查　業者送禮盒+200元致歉

快訊／熱飆37.8度　8縣市「高溫警示」

長榮航空10月開航台北-釜山　明年美國每周航班盼破百

被說很綠喊告！呂捷「我還是太衝動了」：沒辦法溝通，那就綠吧

「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光　網：原來巧虎是正確的

觀光署長陳玉秀上任　喊「國旅沒想像貴」、重新檢討國際客KPI

快訊／11縣市大雨特報！冷心低壓來襲　雨勢下到深夜

蕭敬騰夫妻「2個月掉的淚比2年還多」　慶生傷感：接連失去奶奶、愛犬

實體百貨開始「不賣東西」了　卻讓你更想再去一趟

桃園大園深夜3車連環撞「中間白車超慘」　肇事男恍神追尾釀2傷

松本沙林毒氣事件31週年！殘害8命140人中毒　日人獻花哀悼

獨／台中男童高燒39度就診　驚見遭A流、B流、新冠三夾擊

度蜜月竟送命！他海邊踏浪「遭雷擊亡」　目擊者悚憶：天氣超好

3個技巧讓「戀愛運爆棚」！轉換生活軌跡、增加儀式感都很棒

賀瓏社死　命理師算出「物極必反」這時間有望復出

快訊／大雷雨炸3縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

生活熱門新聞

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

4年前收賈永婕防疫神器！急診醫嘆同事全跑光了

YTR戰地遊哭曝「旅館趕人」　律師傻眼轟

民眾爆：知名連鎖壽司店「扇貝壽司」蛆在上面蠕動

換護照可線上申辦！7月新制一次看　北市免洗餐具要收費

出國買「這款泡麵」當伴手禮　返台秒噴100萬

賀瓏不高、顏值普　桃花卻很旺？網曝「1優點超吃香」

「什」麼不是念ㄕㄜˊ！正解曝光

出國玩回來千萬別這樣做！這裡藏菌量比馬桶高58倍

冷心低壓通過「明天午後3地雨最大」　下周有利颱風生成

更多熱門

相關新聞

中國啤酒閃稅爆量闖關「財政部出手了」　綠委籲考量市場端價差

中國啤酒閃稅爆量闖關「財政部出手了」　綠委籲考量市場端價差

中國製啤酒大量傾銷台灣，十年內市佔率成長四倍，如今台灣人每喝三罐啤酒就有一罐來自中國，對本土啤酒產業釀成重大困境。藍綠立委都呼籲政府應盡速針對傾銷行為做出反制。綠委郭國文、鍾佳濱、徐富癸、賴惠員與台灣釀酒商協會、臺灣菸酒工會全國聯合會、全國產業總工會今（27日）召開《中國啤酒閃稅爆量闖關，近7成民意挺政府維護市場秩序》記者會呼籲，財政部應維護市場公平競爭秩序。財政部則宣布，將自今年7月3日起臨時課徵反傾銷稅作為應對，惟現下稅率僅依中國啤酒廠商回填問卷認定，最終稅率仍待財政部實地調查。

洪孟楷曝支持者熱血發言　「不投票就是棄權、選出來的憑什麼要罷」

洪孟楷曝支持者熱血發言　「不投票就是棄權、選出來的憑什麼要罷」

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

台中藍營連署抄名冊還叮嚀「80歲以上別抄」　2苦主綠委回應了

台中藍營連署抄名冊還叮嚀「80歲以上別抄」　2苦主綠委回應了

多位藍委稱陳水扁也反罷免　阿扁3點打臉：我挺大罷免大成功！

多位藍委稱陳水扁也反罷免　阿扁3點打臉：我挺大罷免大成功！

關鍵字：

呂捷提告民進黨

讀者迴響

熱門新聞

澎湖阿家生蠔遭停業　老闆淚：我是為非作歹嗎

威力彩17.3億獨得！　「神祕包牌法」爽領20億驚呆台彩

大雷雨夜襲！10縣市豪大雨特報

台中「颱風強度暴雨」突襲　夜市民眾脫衣逃跑

日職回台捲假球案　「國光女神前夫」前職棒投手吳偲佑驚傳過世！

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

《楓之谷Artale》出BUG GM幫改裝

外帶扇貝壽司驚見「蛆在爬」！爭鮮3點聲明致歉：已進行內部調查

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

澎湖「阿家生蠔」羞辱尹到怡慘了　遭縣府勒令停業

威力彩飆17.5億　詹惟中曝「3生年尾數」財運旺

4廠商驚爆「狂寄存證信函給廖峻」！

阿家生蠔老闆被停業?　澎湖縣政府澄清

台人不敢去了！日本飯店嘆：訂房退光光

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

更多

最夯影音

更多

【邊牧神反擊！】迴轉抓人快狠準　主人也逃不掉XD

【逃命第一視角】217公尺貨船失控　撞蘇伊士運河港口

【猛踩油門燒胎】74歲翁逆撞工程車！驚見他中風倒駕駛座

新北矽谷就在土城！產業、交通、居住三箭齊發　翻轉城市黃金契機

【想瞞天過海？】陸女腿綁「105片遊戲片」想闖關！　海關人員見她「走路卡卡」秒攔下

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面