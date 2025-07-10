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去年9月就搭上線！五口命案與王姊互動　「害命團購主」貼文曝

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲五口命案李姓團購主去年9月跟王姊在公開臉書貼文上互動。（圖／翻攝Facebook、記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案今日由檢警解剖王家5具遺體，要釐清確切死因。近日有民眾發現，關鍵犯嫌「團購主」李女在交保後，發文喊冤，經《ETtoday新聞雲》記者翻閱李女臉書資料，發現李女跟王姊在去年9月就互動過，當時李女張貼女性用品團購文，王姊就在下面回覆購買，雙方疑似在這時間點就搭上線。

據先前一名證人A女出面說明，可知悉李女都會先以「團購主」身分要求下線購買團購商品，再引導至幫忙代購黃金，不排除李女把自己先包裝成團購主身分，一步一步利誘。 

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲李女多次在臉書社團發文團購。（圖／翻攝Facebook）

去年9月9日，李女在豐原地方社團貼出女性私密用品團購文章，稱3包衛生棉只要99塊。下方留言人數不多，但是卻赫見有五口命案中王家大姊留言，雙方確認購買細節，李女還要王姊在隔日11點取貨。兩人是初次搭上線？或是為了刺激買氣增加留言？都有可能。

但是，比對王姊好友胡男說法，王姊最早在去年11月左右就開始與李女有團購生意往來，懷疑就是當時遭李女開始佈局，直到今年6月開始收網，帶王姊、王母借貸、抵押房子，欠下高額債務，甚至以暴力威脅恐嚇王家。

王姊跟胡姓友人對話寫下，前兩個月處理的50萬、33萬以及30萬，該公司背後牽扯黑道，很多事情自己都不知道，直到「爆了」才知情，拜託友人「1、2萬」也好，每天跟「張同學」為了這些事，都睡不飽、手機打到爆炸。

胡姓友人後來關心，到底金額有多少？欠了多少錢？結果王姊自己也不知道，說根本沒辦法好好結算，友人生氣地要王家就去報警，「你毫無頭緒一直給錢？到底什麼鬼？」王姊推辭說：「不要問了，這樣講不清楚」。

對話當天深夜，胡先生又關心王姊，王姊說自己已經極限了，今天給20萬，明天給16萬，明天還有一個23萬，「好想死一死就算了，好累」。胡先生無奈說：「怎麼可能籌得出來？」對話也就結束，直到命案發生，才知道如此嚴重。

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