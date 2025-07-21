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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆台灣關稅32％遭政院、AIT打臉　趙少康：那為何不敢說到底幾趴

▲▼ 趙少康說明「去東非看動物大遷徙」一事。（圖／記者李毓康攝）

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台美關稅談判持續進行，不過前中廣董事長趙少康今（21日）受訪時，搶先美國總統川普公布台灣關稅稅率，「我得到的消息就是32%！」美國在台協會則打臉，目前談判仍在進行中，結果應以白宮、美國貿易代表及台灣官方說法為準；行政院發言人李慧芝也說，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，而台美間本週也將有新一輪的磋商。趙少康隨後開嗆，那為什麼不敢告訴國人到底是幾趴？

趙少康表示，Reedsmith律師事務所的「川普關稅追蹤器」中，台灣面臨美國32%的高關稅，半導體部分則未確定。自己今天向政府喊話「如果32%關稅是錯的，那就請賴清德告訴我們到底是多少？為什麼要拖過7/26的大惡罷？」如果行政院認為32%關稅是錯的，那為什麼不敢告訴國人到底是幾趴？今天經濟學人說半導體關稅可能會高到200%，為什麼行政院也不回應？

趙少康又說，對於他的質疑，行政院李發言人只用「謠言」、「非常不可取」等政治語言回應，還是不願意具體回答我的質疑，甚至連立委張嘉郡在立法院的公開質詢，財經部門也未給予正面回應，逃避現實、故意拖延的意圖明顯。

趙少康指出，對於台美關稅諮商進度，政府最早曾經喜孜孜的高調宣布，台灣排在美國優先談判的前4國，為什麼日本、韓國的稅率都定了，台灣還是沒消息？民進黨為什麼要拖過7/26？台灣到底讓了什麼？為什麼不讓民間團體、農民做政府談判後盾？國際間貿易條件的談判諮商，一向都是give and take的角力，國內利益團體表達的意見甚至抗爭，總能當第一線談判代表的「底氣」。但是這次台美諮商，政府保密到家，一則無法讓被犧牲的產業可以先做準備，也白白放棄「談判底氣」，如何替台灣爭取最佳條件？

趙少康批評，不只談判過程黑箱，賴清德團結台灣五講的主題是「外交」，也從原本全程直播改為閉門不公開。新台幣匯率急升14%已經侵蝕很多出口商的利潤，讓台灣中小企業面臨無薪假甚至裁員減薪，請政府公開透明，盡速公開談判進度，才是對國人負責任的處理方式。

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關鍵字：

國民黨趙少康行政院川普關稅美國在台協會

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