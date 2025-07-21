「民進黨能指揮川普太厲害了！」　他酸趙少康：別去東非去白宮

▲民進黨立委王定宇。（圖／立委王定宇國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

前中廣董事長趙少康今（21日）聲稱，台灣對等關稅就是32%，更質疑民進黨政府刻意蓋牌想拖過7月26日大罷免投票。對此，民進黨立委王定宇大酸，如果趙少康能有美國總統川普內線消息，那他不應該去東非看動物大遷徙，應該去白宮看川普；且若民進黨這麼厲害，能要川普政府配合，「那我坦白講，台灣可厲害了，民進黨政府連川普都能夠指揮，台海危機還有什麼好擔憂？」

美國總統川普近期公布多國關稅稅率，台灣目前尚未出爐，但前中廣董事長趙少康今（21日）率先公布他所掌握的消息，台灣將被課徵32%關稅，更質疑為何民進黨政府刻意延遲公布？就是想拖過7月26日；藍委張嘉郡也透露，民間也已聽說美國已寄信給台灣。對此，行政院發言人李慧芝駁斥相關言論，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率通知。

對此，王定宇遺憾表示，趙少康為了挽救某些國民黨違憲亂政而面臨罷免的立委，不惜以犧牲國家利益方式，用包牌式造謠，想要挽救選情，犧牲國家利益只為一黨之私。

王定宇說，近期網路很多關稅謠言，從18%、20%、25%，到趙少康的32%都有，還說關稅定了，只是民進黨不公布。不管哪個數字為真，這根本是包牌式造謠，有了解相關運作就知道，川普政府在關稅談判中，公布哪些國家稅率多少，全部是川普一個人說的算，甚至連川普政府內閣某些官員都未必能夠知道。

王定宇諷刺，如果趙少康能有川普內線消息，那他不應該去東非看動物大遷徙，應該去白宮看川普；且這些造謠裡都有盲點，若民進黨那麼厲害，能要川普政府配合民進黨先不要公布，「那我坦白講，台灣可厲害了，民進黨政府連川普都能夠指揮，台海危機還有什麼好擔憂？」

王定宇認為，這種說法根本是沒常識，不惜犧牲台灣全體產業面對的關稅敏感貿易談判，故意扯後腿，用造謠來政治操弄，試圖挽救某些藍委政治生命，恐怕會有反效果。這些謠言證明藍白慌了，連這種謠言都在用，小看公民社會判斷力，越是這樣造謠，反證明大罷免、反共護台正當性。