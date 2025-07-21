文化進駐戶政機關！　台南安平戶所揭牌全台首座「劍獅守護神」

▲全國首座設於戶政機關的劍獅21日於台南安平戶政事務所揭牌，由安平天后宮主委盧友禮與民政局長姜淋煌共同點睛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

結合民間信仰與行政服務，全國首座設於戶政機關的「劍獅」21日在台南市安平戶政事務所揭牌，由安平開台天后宮捐贈，象徵守護安平住民平安、健康，也落實文化進入公共空間理念，劍獅設計融入戶政意象，不僅是藝術裝置，更是連結民眾與市政的新橋樑。'

揭牌儀式21日上午熱鬧登場，由安平道壇道長王浤儒主持開光法事，隨後由民政局長姜淋煌與安平開台天后宮主委盧友禮共同為劍獅點睛，現場冠蓋雲集，包括安平區長蕭泰華、市議員盧崑福、林美燕、李啓維、周麗津，以及多位里長與各區戶政所主任齊聚見證。活動也由瑞復益智中心小朋友以鼓隊表演揭開序幕，增添溫馨氛圍。

安平劍獅為當地傳統避邪吉祥神獸，此次特製「戶政劍獅」由安平天后宮與安平戶所、安平陶坊三方合作規劃，並邀請藝術家宋健誠創作，造型上特別設計左手持身分證、右手握印章，象徵戶政為民服務、承載身分的重要性。全身以綠、橘、藍三色為主，分別代表平安、生機與安定，寓意戶所是人民信賴的守護之所。

民政局長姜淋煌指出，市府近年積極推動「文化進入公共空間」，此次透過劍獅藝術進駐戶所，不僅展現台南文化底蘊，也讓行政空間更具人文溫度。戶所主任黃崇賢也說，希望這尊劍獅守護的不只是建築，更是來洽公民眾的心情與期待，讓大家進門即感安心，感受市府的貼心服務。



這次劍獅揭牌儀式也獲得多方贊助與支援，包括靝豳寺廟雕刻工程設計承包人陳奎光、希望之窗市集生命鬥士尹仲平、林義豐冬瓜茶林俊斌等地方力量共同促成，展現安平在地團結與文化傳承精神。開台天后宮主委盧友禮強調：「劍獅不只是圖騰，更代表我們對安平的守護心念。」

這座全國首創的「戶政劍獅」，不僅承載安平歷史文化、民間信仰與藝術創意，更為傳統文化走進公共行政空間開創新典範，也讓市政與民眾間的距離更近、更有感。