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大陸 大陸焦點 特派現場

31歲男星殘忍殺害16歲女友！　成中國第1個「遭判死刑」藝人

▲張藝洋已被槍決。（圖／翻攝自微博）

▲張藝洋已被槍決。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西咸陽法院近日公布一起當地殺人案件的調查報告。男星張藝洋在31歲時，與16歲的女友發生感情糾紛。他一氣之下用折疊刀殺害了女友，並試圖製造成女方自殺的假象。法院以「故意殺人罪」判處張藝洋死刑，他也成為中國娛樂圈第一位被判處死刑的藝人。

▲▼陸男星殘忍殺害16歲女友 慘遭死刑。（圖／翻攝自微博）

▲法院公告。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，調查報告顯示，2022年2月26日，張藝洋以慶祝生日為由，將同村16歲女友張某誘騙至興平市某樹林，因女方提出分手引發爭執。張藝洋持折疊刀切割其頸部數刀，致受害者頸動脈、氣管斷裂，因機械性窒息死亡。犯案後，張藝洋拋屍證物並試圖自殺未遂，後來被警方逮捕。

▲張藝洋微博。（圖／翻攝自微博）

▲張藝洋微博。（圖／翻攝自微博）

警方調查後指出，張藝洋長期以自殺脅迫女方維持關係，控制欲強，心理偏執，長年累積下來的犯案動機，無法接受張女要分手，因此痛下殺手。

法院指出，張藝洋已於2024年12月18日執行槍決。不過多名網友指出，儘管被判死刑，張藝洋未被官方列入劣跡藝人名單，作品未下架。網友抨擊，娛樂圈對「糊咖」的監管雙標。

▲有網友指出，張藝洋犯案當日還有使用社群。（圖／翻攝自微博）

▲有網友指出，張藝洋犯案當日還有使用社群。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，張藝洋為中國大陸十八線演員，參演過黃景瑜主演的《鬥賊》、《音療大師》等影視作品，發行《橋邊姑娘》等專輯，曾獲「金尚獎新銳男演員」稱號。

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