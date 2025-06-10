獨／砸大錢「3框」紀錄曝！酒店妹魂斷太平洋...陪遊花蓮成死劫

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市太平洋公園海岸8日下午發生驚悚殺人棄屍案，有民眾發現一名女子在海浪中載浮載沉報警處理，經熱心的目擊民眾下海把女子拉回岸邊後，這才發現該女頭部有外傷且氣絕多時，警方到場調查鎖定死者為林姓女子，事後警方循線逮捕動手殺人棄屍的兇嫌呂男（26歲）及共同出遊的白牌車司機姜男（43歲）。



▲花蓮殘殺酒店妹！凶嫌長相、黑歷史起底 曾出拳毆打超商店員 。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，33歲的林女33歲為北市中山區某制服酒店的酒店妹，呂嫌遭警方逮捕後曾激動表示「我在林女身上花了100多萬，她欠我很多錢！」但後來呂嫌接受警詢調查時，又改口為了捧林女的場，在該店消費約46萬餘元，警方發現呂男到案後說詞反覆，檢警調查命案慎重起見，特地派員北上到北市中山區該酒店查訪兇嫌呂男的消費紀錄。





▲花蓮發生殺人棄屍案，呂姓犯嫌將林女按壓入水淹死，再將人拖入海中。（圖／地方中心翻攝，下同）

根據酒店業者向警方透露，呂男堪稱林女的忠實粉絲，常到店內消費幾乎都點林女坐檯陪酒，但兩人的關係僅止於酒店小姐與捧場顧客的「單純商務關係」，據傳兩人手機內LINE通訊紀錄並不多，且關鍵都是呂男主動傳訊息給林女，林女才會被動回覆，兩人認識約一年期間，互傳訊息次數並不多，兩人關係未有呂男自己主觀認定那麼熱絡。

另外根據酒店業者調出呂男的消費紀錄，呂男曾砸大錢以每次2萬5千元價格，大框林女（包下林女上班時段）外出約會，包含這次讓林女喪命的花蓮包車出遊行程，據此研判呂男可能因愛慕林女願意砸錢當火山孝子，但未能一親芳澤才由愛生恨痛下殺手。

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