72歲男砍死兄被判13年怕了！求減刑「否則無法活著離開監獄」

▲彰化高姓男子去年因祭祖問題殺死哥哥。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

彰化72歲高姓男子去年2月因祭祖問題，持斧頭及摺疊刀將大他3歲的哥哥砍、刺死，一審國民法庭依家暴殺人罪將他判刑13年6月。高不服提起上訴，今天（14日）開庭時認為原審判決過重，若真判刑13年確定，他無法活著走出監獄，也達不到教化效果，請求法官減輕刑度。

檢警調查，高男與哥哥雖為鄰居，但長期相處不睦，去年2月7日下午4時許，因祖先牌位祭拜、祖產分配等事情發生爭吵，高拿起斧頭揮擊哥哥頭部14次，再持摺疊刀刺胸部4次，導致哥哥頭、胸多處撕裂傷，右下肢及雙側手指受傷，送醫搶救後宣告不治。

高於偵詢時辯稱，案發當時他是為了自衛，才搶奪斧頭導致失手傷到哥哥；審訊時則坦承殺人。一審認為，高使用斧頭、摺疊刀攻擊哥哥頭部等要害，殺意甚為直接、鮮明，審酌高沒有前科，但對於是否坦承犯罪曾一度改口，且在討論動機、衝突等細節時，又有歸咎死者的傾象，可見缺少反省實據；另外高與哥哥的兒子未達和解，其犯行造成親族巨大心理傷痛，考量一切情狀，依殺人罪判刑13年6月。

高認為刑期太重，上訴二審，今天台中高分院召開準備庭。高向法官說，他坦承殺人，對於犯行部分不爭執，不過原審判決13年6月對他來說太長，他的親戚沒有人活超過80歲，而他現年72歲，服完刑就已85歲，一定是死著離開監獄，也沒有教化效果。

高說，他原本從事傳統工藝技師，希望法官酌減其刑，讓他回到社會做有意義的工作，傳承傳統技術薪傳。

承審法官賴妙雲詢問檢察官，對於高的上訴理由有無意見，檢察官無意見；法官再問高及公設辯護人，是否想提出新事證，均表示不用提出。法官諭知候核辦，將於下週召開合議庭。

