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高雄「停車位糾紛」警竟要求下架影片！　分局長自請處分

▲高雄小港警分局。（圖／翻攝Google Maps）

▲高雄小港警分局。（圖／翻攝Google Maps）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市小港區19日深夜發生一起惡意衝撞事件，黃姓貨車司機於小港區廠橫路，駕駛自小客車來回倒車衝撞路邊一輛停車格內的休旅車多達5次，聲響驚動附近住戶，遭民眾自高處錄影上傳至社群平台。警方獲報 4 小時內將黃男逮捕，初步查出為停車位糾紛引起；然而，警方事後竟要求原 PO 刪除影片，理由還是不相關的「偵查不公開」，做法惹議，分局長已自請處分。

該影片最早於臉書社團「高雄小港區的大小事」曝光，一輛轎車持續以倒車方式衝撞另一輛停放在路邊的休旅車，警報聲不斷響起，肇事車輛最終駛離現場。原PO在影片中後製文字調侃肇事者「夜深了，來回撞5次，沒帶西瓜、沙拉油就是不能進來，下次準備好再來」，引發網友熱烈討論，有人推測肇事原因為車位糾紛，直指行為極具惡意。

警方獲報後展開調查，發現肇事者已逃離現場，經車追人於4小時內查獲49歲黃姓男子到案。調查結果，黃男疑不滿被害車輛占用其長期使用的車位，所以以暴力手段洩憤。全案依毀損罪偵辦中。

▲原po提供警方跟車主私訊要求刪文的對話 。（圖／當事人提供）

▲▼原po提供警方跟車主私訊要求刪文的對話 。（圖／當事人提供）

▲原po提供警方跟車主私訊要求刪文的對話 。（圖／當事人提供）

事件並未就此落幕，原PO稍後在貼文中透露，接獲警方私訊要求其刪除影片，理由是被害車主已完成報案，案件進入偵查程序，基於「偵查不公開原則」，建議刪文「免生其他事端」。另據透露，被害車主也向原 PO 傳訊表示警方想要先下架影片，讓原 PO 不得不配合下架，「沒瓜吃了」。

此舉立即引發法律與輿論爭議。有民代痛批警方「吃飽太閒」，強調「偵查不公開」原則適用對象為檢察官、司法警察官等職務人員，並不適用一般民眾。警方此舉被解讀為試圖壓制社會關注，甚至有人質疑此為要減少媒體追蹤報導、淡化治安觀感的作為。

《聯合報》報導，小港警分局長陳楨荃20日坦承，分局於處理該案後續爭議過程中確有不妥，願意承擔全部責任，並已自請處分。

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