高雄馳援隊圓滿完成支援任務　黃偉哲頒感謝狀未來互助守護家園

▲台南市長黃偉哲20日前往新營區，向高雄市支援隊頒發感謝狀，感謝災後馳援。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲重創台南，高雄市環保局派遣支援隊伍協助災後復原，在完成階段性任務後，20日將撤隊返程，台南市長黃偉哲上午特別前往新營區，向高雄支援隊頒發感謝狀，感謝其義無反顧投入災區，展現鄰里情誼與救災精神。

黃偉哲市長指出，高雄市府在颱風過後第一時間即調派人力與大型機具北上馳援，進駐新營、後壁、鹽水、柳營、東山、白河、將軍、佳里、學甲及下營等地，協助道路搶通、垃圾清運與環境整頓，成為台南復原工作的堅強後盾。

「人飢己飢、人溺己溺的精神，讓我們深感溫暖。」黃偉哲說，尤其溪北地區災損嚴重，高雄支援隊主動深入重災區，有效率地推動復原工程，是台南市民難以忘懷的援手。他也強調，若未來高雄遇災，台南市一定會全力回報支援，攜手守護這座島嶼的家園。

此外，黃偉哲也特別感謝台電在十天內完成全市復電任務，肯定中央與地方攜手展現的效率與團結。他強調，災後彼此援助的精神，是「同島一命」最具體的體現。

台南市政府補充，高雄支援隊自7月9日起即進駐，歷經近兩週日夜搶修，完成多項任務，今日功成身退，展現災時跨縣市合作的典範。