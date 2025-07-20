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台中93歲失智嬤想走回高雄老家！迷途癱坐路邊　警及時救援

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲93歲黃姓阿嬤迷路坐在路邊休息，經民眾發現報警求助。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中潭子1名93歲黃姓阿嬤老家在高雄，日前她突然思念幼時舊居，想憑藉兒時記憶「走回」老家，就獨自溜出門想徒步走到高雄。但台中與高雄相隔數百公里遠，豈能以年長身軀徒步方式到達？原來黃婦患有多年失智症，忘了自己住在台中，結果途中迷路坐在路邊休息，警方發現後聯繫家屬協助帶回，幸無發生意外。

台中市大雅警分局表示，日前潭子分駐所接獲報案，指稱大德一路有1名疑似迷路的婦人需要協助，警員曾資勝、游晟岳及正在實習的警專生魏睿銓趕赴現場，發現現場是一位93歲的黃姓阿嬤獨自坐在路邊，遂上前關心。

黃姓阿嬤跟員警說，她想念高雄故居，一直想回去看一看，才趁著看護外出購物時偷溜出門，想憑藉記憶中的路線走回老家，卻在途中迷了路，體力不濟坐在路邊休息。

警方迅速在黃姓阿嬤衣服上的口袋，發現家屬留下的聯絡方式，順利通知阿嬤的孫子（35歲）到場，孫子說，阿嬤患有失智症，時常想回到年輕時生活的高雄老家，讓家屬疲於奔命，幸好接到了警方的聯繫，確認阿嬤安然無恙，對警方的即時協助與關懷頻頻致上感謝。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃姓阿嬤的孫子接獲警方通知到場，向員警表示感謝。（圖／記者白珈陽翻攝）

大雅分局潭子分駐所長林柏豪呼籲，家中如有失智長者，應加強看護與配戴防走失識別物，亦可申請「防走失手鍊」等輔助工具，避免類似事件再發生。也可向分局偵查鑑識小隊申請建立指紋檔案，日後如再發生走失情況，能更快速確認身分、協助返家。
 

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