狂飆賴清德髒話「我勒X」　林國成：726投不同意讓民進黨倒台

▲民眾黨立委林國成。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委林國成今（20日）下午在民眾黨造勢會上，用髒話連批總統賴清德，包括「我勒X你娘」、「我勒X」、「三小總統」；林說，他本來很有氣質，但民進黨跟賴清德執政後，「我現在跟他們一樣沒什麼氣質」，所以該罵的要罵，726一定要投不同意罷免，讓賴清德跟民眾黨立法院黨團總召柯建銘「滿臉全豆花」，讓民進黨倒台。

民眾黨20日下午4時至6時在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。林國成發言時表示，民進黨在執政、賴清德在總管，「各位，我們已經忍耐他整年」，他要跟賴說「我勒X你娘」。

林國成說，他今天的心情跟大家一樣很沉重，民進黨的賴清德掌握司法、檢調、媒體，沒證據就把民眾黨前主席柯文哲押人取供，收押到現在，你們會甘願嗎？所以他要再對賴罵一遍，「我勒X」，不是民眾黨沒水準，「其實我們氣質算不錯」，但就是有賴清德跟民進黨，實在讓人全身發火。

林國成也批，要抓柯文哲或收押柯文哲沒有關係，最起碼的限度是要有證據，現在還不放人，不知道你賴清德在做「三小總統」。

接著，林國成表示，最可惡的是十天前颱風來，台南是賴清德的大本營，北門、將軍等所有沿海地區，賴得票率78%，結果那天去巡視災情時，民眾向賴拜託國軍來幫忙，然賴說國軍是捍衛國家，無法來幫忙，但我覺得很奇怪，賴老家萬里都是士兵在掃地，「我勒X」；當老百姓說屋頂都被吹走，可不可以幫忙，賴卻說自己爬，「我勒X」；當民眾希望找人來收垃圾，賴又說社區要自律，「我勒X」。

林國成表示，說實在話，他本來很有氣質，但民進黨跟賴清德執政後，「我現在跟他們一樣沒什麼氣質」，所以該罵的要罵，「726阿北還沒被放出」，一定要投不同意罷免，讓賴清德跟柯建銘「滿臉全豆花」，讓民進黨倒台。