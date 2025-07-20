罵賴清德「X你娘」！林國成造勢狂飆髒話　認情緒失控「道歉了」

▲林國成（持麥克風者）20日下午出席民眾黨「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。（圖／民眾黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委林國成今（20日）下午在民眾黨造勢會上，用髒話連批總統賴清德，包括「我勒X你娘」、「我勒X」、「三小總統」等，民進黨要求林道歉。對此，林國成晚間回應，一時之間情緒失控造成失言，在這裡要跟大家說一聲抱歉，在公開場合下情緒失控，為社會帶來不好的示範，的確不妥，有錯就要認，也拜託大家不要被模糊焦點。

民眾黨20日下午4時至6時在民進黨中央黨部所在的「華山大樓」前舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢。林國成發言時表示，民進黨在執政、賴清德在總管，「各位，我們已經忍耐他整年」，他要跟賴說「我勒X你娘」。他今天的心情跟大家一樣很沉重，民進黨的賴清德掌握司法、檢調、媒體，沒證據就把民眾黨前主席柯文哲押人取供，收押到現在，你們會甘願嗎？所以他要再對賴罵一遍，「我勒X」。

林國成也批，要抓柯文哲或收押柯文哲沒有關係，最起碼的限度是要有證據，現在還不放人，不知道你賴清德在做「三小總統」。

接著，林國成表示，最可惡的是十天前颱風來，台南是賴清德的大本營，北門、將軍等所有沿海地區，賴得票率78%，結果那天去巡視災情時，民眾向賴拜託國軍來幫忙，然賴說國軍是捍衛國家，無法來幫忙，但我覺得很奇怪，賴老家萬里都是士兵在掃地，「我勒X」；當老百姓說屋頂都被吹走，可不可以幫忙，賴卻說自己爬，「我勒X」；當民眾希望找人來收垃圾，賴又說社區要自律，「我勒X」。

針對上述林國成的發言，民進黨發言人卓冠廷表示，民進黨對此表達最嚴厲譴責，要求林國成以及台灣民眾黨對此脫序言論公開道歉，並保留一切法律追訴權。

面對批評，林國成晚間在臉書以「為情緒失控失言道歉」為題發文。林說，「今日下午站在民主起義『反罷要贏、台灣要贏』的舞台上，看到這麽多反對大惡罷的朋友願意站出來，又想起日前我到台南走訪看到的災民慘況，對比賴清德政府只顯搞大罷免不顧災民死活，一時之間情緒失控造成失言，我在這裡要跟大家說一聲抱歉」。

林國成也說，在公開場合下情緒失控，為社會帶來不好的示範，的確不妥，有錯就要認，也拜託大家不要被模糊焦點，7/26一定要出來投票，投不同意罷免票。