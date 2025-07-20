民進黨反對重罰虐兒犯　藍翻過往虐兒案嗆吳思瑤：逾7成都輕判

▲中華民國刑法第二百八十六條條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院日前三讀《刑法》修正案，虐殺兒童可判死刑，又稱「剴剴條款」，不過，民進黨因為在《刑法》286條，和藍白意見出現分歧，除了民進黨立委邱議瑩在二讀時意外投下贊成票，其餘綠委皆投下反對票，三讀則全員棄權。對此，前國民黨青年部主任陳冠安今（20）日針對綠委郭昱晴、吳思瑤反對的理由提出質疑，怒轟「根本是在造謠」，更呼籲民進黨不要再當兒少保護的絆腳石。

陳冠安表示，前天立法院三讀通過《刑法》286修法，強化對虐待兒童的刑責，針對這項修正，只有國民黨和民眾黨投同意票。民進黨則是一邊喊支持保護兒童，一邊卻棄權反對。他提到，綠委為什麼反對？郭昱晴說，擔心刑罰超出比例原則，而吳思瑤更表示，民進黨在2012、2019、2024三度修286刑責，已經修到頂了，這根本是在造謠，《刑法》286從實務來看，不只判決少，更判得輕。

陳冠安指出，從2015年到2024年這10年裡，以地方法院審理來說，平均一年的罪次只有8.1件，甚至有2年是1件違反286條的裁判都沒有。修法加重對法體系的影響，真的相當有限。更何況，這10年81罪次裡，19件六個月以下、22件六月以上一年以下、18件一至三年、21件三年以上，只有1件被判無期徒刑。

陳冠安說，如果以3年刑期作為重罪標準，在過去10年裡，《刑法》286一審判決的輕罪占比則高達7成3；平均刑期更是從2020年的高峰64.6個月，大幅下滑到2024年的26個月。請問郭昱晴、吳思瑤，虐兒判輕刑的比例7成3，去年平均刑期只有26個月，在民進黨眼裡，叫做違反比例原則，叫做刑期早已修到頂？跟民意對幹，反對重罰虐兒犯就明說，不要牽拖這麼多理由。

陳冠安呼籲，在野黨已經提虐兒不得假釋的修法，請民進黨真的不要再當兒少保護的絆腳石。