館長現身國民黨中央反罷免　批民進黨美國狗「但我們是中國人」

▲國民黨主席朱立倫今與網紅「館長」陳之漢同場出席國民黨中央青年座談。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（20日）舉行青年沙龍，邀請網紅「館長」陳之漢與國民黨主席朱立倫合體，號召百名青年齊聚中央黨部。館長表示，中國人打台灣就像捏死一隻蟑螂一樣簡單，不用懷疑，也不用漢光啦！「民進黨是老美的走狗，但我們是中國人啊！中國人也不願意打台灣啦！大聲說出來，我們是中國人，什麼都可以交流都可以談。」

館長致詞時指出，中國人打台灣就像捏死一隻蟑螂一樣簡單，不用懷疑，也不用漢光啦！現在的青鳥服役四個月，四個月是能幹嘛？就能拿把槍？打飛彈？還是跟前行政院長蘇貞昌一樣拿掃把衝出去？兩岸完全沒得打戰爭，兩分鐘中華民國就會投降，青鳥也不看軍事啊！

館長續指，兩岸手牽手就是世界第一，台灣很悲哀啦！從來不問政治人物會做什麼，請問今年有什麼建設，台北有什麼改變？中南部的交通要如何更便捷？高鐵要不要更多？還有千千萬萬種希望政府能做什麼的是事情，現在為什麼要罷免這些藍委？說啊為什麼？不要只會胡言亂語

館長痛批，民進黨收買媒體跟網軍，於是兩岸問題就越來越嚴重，在台灣不能講自己是中國人，連中國共產黨都萬惡，台灣96%是中國人啦！要過中秋還不是要吃月餅！政治人物只要負責貪汙就好了欸！「什麼叫兩岸？兩岸同屬一個中國，在爭誰是中國人啦！」而不是要跟美日韓靠攏，如果中國那麼可怕，那為什麼民進黨一堆人要去做生意？錢多香啊！台灣要變好有很多方式，但絕不能讓民進黨繼續執政下去，因為他們只會汙衊兩岸同胞的感情。