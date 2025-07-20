牛富開除員工、發聲明道歉！大票不買單　曝「1動機」更招怨

▲網友吃飯談政治，遭牛富溫體涮牛肉員工毆打。（圖／翻攝Threads「@lawrence0828」）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友昨爆料，與朋友在台北清粥小菜店小品雅廚吃飯時談到政治，卻遭隔壁桌穿著「牛富溫體涮牛肉」制服的員工毆打，對方還想給錢了事，甚至嗆「走法院我們還有很多方式弄你們啦」。對此，牛富溫體涮牛肉發出聲明啟事，已將當事員工開除，承諾未來會加強內部管理與員工教育。

有民眾日前在Threads爆料，和朋友在小品雅廚用餐時聊到政治，明明是理性地雙邊立場辯論，隔壁桌穿著牛富溫體涮牛肉制服的員工卻突然叫囂，「你們再不離開我們就掀桌了。」原本想要結帳離開息事寧人，沒想到原PO才剛起身，對方就衝上來狂毆。

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店家見狀馬上報警，「此時我們人在店外對方在店內持續叫囂。」警方到場後，對方其中一名大哥還過來說要給2千元私了，他則微笑禮貌請示警方處理，對方還暴怒稱，「走法院我們還有很多方式弄你們啦！」後續就是警局莫名其妙的筆錄跟各種荒謬後續。

針對該案，牛富溫體涮牛肉發布聲明啟事如下：

「針對近日網路上流傳的衝突影片，本店已全面了解事件始末。經查，該事件與任何政治立場無關，起因為雙方因言語音量問題產生誤會，進而引發肢體衝突。

儘管對方先有推擠行為，我方員工仍不應以暴制暴。本店秉持「有動手就是錯」的原則，已於第一時間予以當事員工開除，並向社會大眾表達最深的歉意，我們為此次事件造成社會資源浪費，深感遺憾。

本案已進入司法程序，相關責任將交由司法單位處理。我們尊重法律，也不為任何暴力行為辯護，即便是為了同袍挺身而出，也不是可以動手的理由。

牛富承諾未來將加強內部管理與員工教育，嚴守紀律，落實以理性與尊重為原則的服務態度。我們懇請社會大眾給牛富一個機會，讓我們用實際行動贏回大家的信任。

牛富溫體涮牛肉

敬上」

不過，許多網友並不買單，「打人的一個你們廚師一個你們副店長，還想塞錢私了，塞2000想和解被拒絕甚至恐嚇被害人，真好意思耶」、「你的員工是單方施暴，哪來的以暴易暴」、「『儘管對方先有推擠行為』有沒有完整監視器影片讓大家看看？」「你們真的有看到影片嗎（這目前已是公開的）？從畫面看起來及聲音是你們的員工以一句你講x啊，然後拳頭就揮下去了。」

還有人開批，「公關聲明稿建議回去重寫，這種筆法20年前就用爛了。對方先有推擠行為→開始潑髒水？仍不應以暴制暴→暗示對方暴力在先？『有動手就是錯』→所以群毆其他人叫做有動手？即便是為了同袍挺身而出→暗示是出於義憤？」「牛富聲明，表面似要表達『中立立場』，實則字裡行間內藏『雙方』都有錯，雙方各打50大板？」

另外，台北市議員顏若芳今日分享最新進度，經查，犯嫌3人及被害人4人在餐廳用餐時，係犯嫌主動以髒話辱罵被害人，進而徒手攻擊，並無外界所稱被害人是「推擠在先」、「以暴制暴」的情事，目前被害人4人提出傷害告訴，全案犯嫌3人詢後依刑法妨害秩序、傷害罪移送台北地檢署偵辦。

顏若芳指出，被害人事後也在社群媒體發布貼文表示，是因為在餐廳聊政治，疑似引起犯嫌不滿所以遭毆，但無論如何，施暴就是犯罪，所以她也請警方後續務必全力協助受害人。

中山警方調查，19日凌晨4時許，該清粥小菜店轄區民權一派出所接獲通報，指中原街該店內有顧客互毆傷害事件，警方立刻派員趕到場處理。警員抵達時，楊男等3人與陳姓被害人等4人已停止打鬥，經查雙方互不相識，僅因談話音量問題引爆衝突。

楊等人向警方供稱，因不滿對方談論政治議題太吵鬧，情緒失控才會動手打人。被打的一方輕微受傷，均意識清楚、無生命危險，也未送醫。警方則表示，對於任何暴力行為絕不容忍，呼籲民眾如遇糾紛應冷靜處理，切勿訴諸暴力，警方將嚴正執法，保障市民安全。