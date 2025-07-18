被嗆說謊！曹興誠澄清：我捐錢加強國防，並沒有說要捐給國防部

▲國民黨立委徐巧芯、罷團領銜人曹興誠電視說明會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市罷免公辦電視說明會18日舉行，國民黨立委徐巧芯與罷免徐巧芯領銜人曹興誠進行辯論，事後網友大讚徐表現勝出。對此，曹興誠表示，「今天参加罷免說明會，領教了徐巧芯的謾罵技巧」。

曹興誠在臉書表示，徐巧芯罵人又快又急，如潑婦罵街。但把她的話放慢來聽，基本上都是斷章取義，邏輯跳接，強詞奪理。他舉例，「我說要捐錢加強國防，並沒有說要捐給國防部」。

他認為，國防最重要的是認知作戰，不在武力裝備。缺乏了國家忠誠，像現在的國民黨立委，可能會槍口對內。然而，徐巧芯說國防部沒收到他的錢，以此「證明」他說謊，就是邏輯跳接。

曹興誠舉例，他捐給電影《看不見的國家》1500萬元、電視劇《零日攻擊》2000萬元、「Halifax 國際安全論壇」，3000萬元等，這些都是有助於認知作戰，「她攻擊罷團領銜人，就是障眼法。她是被罷免人，不是我。我不完美，不能證明她就完美。所以拚命罵我，其實是欺負她的支持者不懂邏輯。」

曹興誠表示，「徐巧芯的潑婦罵街，可能讓她的支持者聽了很爽。但我希望大家能看見，藍白立委在立法時完全不顧程序正義，跳脫了立法過程所需的透明，討論，協商等理性溝通，而以暴力強度關山」。

對此，徐巧芯也在該文下方留言，「1500+2000+3000=6500。30億-6500萬=？？？？還有300萬黑熊勇士失蹤，需要報警協尋嗎？」