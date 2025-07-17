教練至今不願對不起！抽血案休學受害生委屈：為何不認霸凌？

▲師大抽血案炎上。（圖／彤彤授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

台師大女足隊「抽血換學分」案持續延燒，有至少三名學生因身心受創選擇休學，就有受害學生在Threads表示，她休學的時候，當下都是聽到「好好的大學為什麼會讀不下去？」文中質問教練，「為什麼這種不人道的實驗能發生在我們身上？為什麼教練到現在還是不願意跟我們說聲對不起？」

其中一名已休學的受害學生，17日凌晨於Threads發文還原事件發生時的壓迫狀況。她提到，在抽血第12天加上過量體能訓練後累倒發高燒送醫，原本想請病假，卻遭教練冷回「沒有做滿14天數據不準確」，還說只有完成抽血跑步才有1000元可拿。即使她已休學，仍聽說球員被師長責備「為什麼不說？我們有學分要拿、有比賽要比」，讓她難以釋懷。

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她控訴，當時明明無力對抗制度壓力，「甚至我們休學了畢業了還不敢說，因為還要顧及正在就學的學妹們」，還提到教練面對家人時以她「談戀愛」推託病情，對問題從不正面回應。

她忍不住質問，「為什麼這種不人道的實驗能發生在我們身上？為什麼教練到現在還是不願意跟我們說聲對不起？為什麼教練覺得他講這些話根本不是霸凌？為什麼覺得我們太小題大作？」最後直呼「因為受傷的不是你」。

最後，她委屈表示，「可以不要責備我們為什麼不早點說嗎？可以不要責備我們為什麼不及時說不嗎？球員跟教練這層關係對我們來說真的很難突破，我們真的盡全力了。」

看到貼文後，網友們相當心疼，「想給你一個大大的擁抱，你們沒有錯！你們已經是足夠勇敢的人了！」、「心疼你們那時所遭遇的困境與刁難，公義終會聲張的」、「不敢想像這一段時間過得多煎熬」、「拍拍，只想抱抱妳們」、「即使是出社會的大人，在不同處境下，也會顧慮很多層面而難以對外求援，但永遠記得，犯錯的人不是你，該究責的是利用你們的大人。」