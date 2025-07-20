牛富溫體牛員工打人「被洗一星評價」　業者發文道歉：已開除

▲員工打人，牛富溫體涮牛肉發文道歉「已開除」。（圖／翻攝自Threads）

記者黃士原／台北報導

有民眾到台北市知名清粥小菜用餐時聊到政治，沒想到竟被「牛富溫體涮牛肉」員工毆打，影片在社群媒體曝光後引起網友怒刷店家一星負評。業者昨晚火速道歉，並在第一時間開除該名員工。

昨日有民眾在社群上發文並上傳影片，指出他們台北市知名清粥小菜用餐，席間聊到政治，但雙方是理性的辯論，沒想到隔壁桌身穿牛富溫體涮牛肉制服的員工叫囂說「你們再不離開我們就掀桌了」，原本想結帳離開息事寧人，才剛起身，對方就衝上來揍人，清粥小菜馬上報警，而雙方則是在店裡對峙直到警方到場。

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該民眾提到，後來警察到場，對方其中一名大哥過來說「給我們兩千塊私了，我微笑禮貌表示請警方處理，大哥暴怒說走法院我們還有很多方式弄你們啦，後面就是警局莫名其妙的筆錄跟各種荒謬後續了。」

影片曝光後，引起眾多網友撻伐，並且前往牛富溫體涮牛肉Google評論怒刷一星負評，業者昨晚緊急發布聲明，「針對網路上流傳的衝突影片，本店已全面了解事件始末。經查，該事件與任何政治立場無關，起因為雙方因言語音量問題產生誤會，進而引發肢體衝突」。

聲明也提到，「儘管對方先有推擠行為，我方員工仍不應以暴制暴。本店秉持『有動手就是錯』的原則，已於第一時間予以當事員工開除，並向社會大眾表達最深的歉意，我們為此次事件造成社會資源浪費，深感遺憾」。