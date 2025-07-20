從強風吹襲到災後復原　南市府還原應變全紀錄：資訊透明、補助到位

▲台南市長黃偉哲多次前往學甲、北門等重災區現場勘查災情，指揮各單位加速災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對有媒體報導質疑丹娜絲風災後台南應變混亂，台南市政府19日鄭重澄清說明應變作為，強調風災造成災損為近年最嚴重，但市府自災前即啟動災害應變中心、災後動員各局處與志工系統，從即時通報、物資發送、屋損修繕到通訊電力搶修，全方位展開災後重建，並啟動全國首創的「單一窗口」服務機制，4千件補助申請均已處理。

丹娜絲颱風於7月6日自嘉義登陸，強風直撲台南沿海，瞬間最大陣風達16級，造成30萬戶停電、逾7600戶屋損、2萬餘棵樹木倒塌。市府自7月5日上午8時30分啟動市級災害應變中心，37區公所同步開設區級中心，總應變時間長達278小時。市長黃偉哲多次前往第一線勘災，副市長、祕書長與局處首長也全面投入災後指揮，並與中央災害應變中心即時連線協調。

針對報導質疑物資分配混亂，社會局強調已設立「物資調度中心」統一接收與分類，由里幹事與志工協助配送至災民住處，並依區域劃分由慈濟、義警、韌性社區等系統分工負責。此外，市府也主動媒合帆布廠商與工班進行屋頂修繕；通訊與電力方面，三大電信業者派遣4500人次搶修，針對學甲老人養護中心停電問題，也已於7月14日恢復供電，市府並全程支援。另啟動全國首見「災後單一窗口」，簡化補助流程，截至目前已完成4000件補助申請，並持續開放受理。