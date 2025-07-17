風災後台南暖流湧現！　內政署長南下慰勞企業捐百萬助校園復原

▲南都汽車總經理陳宗豪捐贈百萬元作為校園災後修復經費，由教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲頒發感謝狀，感謝企業善舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風「丹娜絲」重創台南，造成多區嚴重災情，為感謝第一線投入救災與重建工作的義消與志工，內政部消防署長蕭煥章17日親赴台南多處慰問，肯定各地支援團體無私奉獻，另一方面，南都汽車也主動捐贈百萬善款，挹注校園搶修作業，展現企業關懷在地、共渡難關的精神。

蕭煥章署長上午首站抵達台南市消防局，慰勞台南義勇消防總隊與警消同仁，感謝他們在風災第一時間全力投入救援與復原行動。隨後，蕭署長前往學甲、白河等重災區，看望來自高雄、桃園、屏東等地支援的義消與災防團體，感謝他們協助進行倒塌物清理、道路搶通及房屋修繕，展現「有災即救」的強韌意志。他強調：「這場風災雖急，但看見來自各地的義行，台南並不孤單。」

在災後校園修復方面，南都汽車股份有限公司總經理陳宗豪於11日主動聯繫台南市教育局，捐贈新台幣100萬元作為校園搶修專款。今日教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲頒發感謝狀，肯定企業善舉。市長黃偉哲表示，災後全市學校已全面復電，預計7月底前完成清運作業，114學年度可如期開學，並將滾動式調整暑期課程，保障學生學習不中斷。

南都汽車總經理陳宗豪強調：「教育是城市的根本，我們只是盡一份在地企業該盡的責任，期盼能協助學校早日恢復正常教學。」教育局也感謝台南市家長會聯合會居中媒合，促成善款即時到位，並將專款專用、嚴謹監督，確保學生擁有安全、安心的學習環境。