薇帕攪局空中交通　華航、長榮、星宇航班取消一次看

▲薇帕颱風影響部分航班異動。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

薇帕颱風亂空中交通，華航今(19日)起至21日香港、深圳部分航班取消，長榮航空今明兩天飛港澳航班也取消，星宇航空明天往返澳門和香港航班也全日取消。

受到薇帕颱風影響，中華航空宣布，今日桃園飛往香港CI607航班、明(20日)天桃園及高雄往返香港及深圳航班、後(21日)天香港飛往桃園CI922航班取消，提醒旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

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長榮航空也有異動，今日下午、明日高雄出發前往香港、澳門及回程航班取消。明日桃園出發前往香港、澳門及回程航班全數取消，最新航班動態，提醒旅客利用長榮航空官網或長榮航空APP查詢。

星宇航空也公告，明日台灣往返澳門、香港航班全日取消，包括台北往返香港的JX233/234/235/236、台北往返澳門的JX201/202/205/206、台中往返澳門JX331/332，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。

國泰航空也宣布，將調整7月20日周日航班安排，因應薇帕颱風帶來的影響，明日原定上午5時至下午6時期間出發或抵達香港國際機場的航班，將延誤或取消，目前正安排受影響顧客乘搭其他航班前往目的地。