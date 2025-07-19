親子竹林挖「筍寶」！台南龍崎食農體驗營孩子驚呼吃起來有感覺

▲台南市教育局在龍崎舉辦食農親子體驗營，孩子們開心體驗挖筍樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「蹲下去挖、慢慢掘，挖到的是寶藏也是記憶！」為讓食農教育深入家庭、落實生活，台南市教育局19日於龍崎區舉辦「親子食農育樂營」，以當地盛產的竹筍為主題，透過實地走訪、動手採筍、料理體驗，讓大小朋友在炎夏中感受自然與土地的真實連結，教育局長鄭新輝也與家長、孩子們一同下田挖「筍寶」，場面熱鬧有趣。

市長黃偉哲表示，龍崎區擁有得天獨厚的氣候與土壤條件，所產竹筍鮮嫩脆甜、品質優良，這樣的食農活動不只是學習，也是認識土地的機會。他強調，台南具豐富農業資源與自然環境，是孩子體驗食物來源與環境關係的絕佳場域，希望透過教育局與學校的用心設計，讓食農不再只是課本知識，而是能走進孩子心裡的生活記憶。

局長鄭新輝則補充，雖然近期受到丹納絲颱風侵襲，各地陸續恢復節奏，但暑期活動仍照常舉行。他笑說，「今天和孩子們蹲在竹林裡挖筍的畫面，真的超療癒！」這樣的親子活動不僅能讓小朋友了解在地農產，也能促進家庭成員彼此互動，從玩中學、做中學，建立對家鄉的認同與情感。

龍崎國小校長陳賢璁說，本次課程結合當地農民力量與社區資源，設計竹林導覽、生態觀察與地方走讀，不只讓課程更豐富，也讓學校、社區與產業形成合作鏈。參與的家長也紛紛表示，「孩子從只知道吃竹筍，到知道怎麼挖、哪裡產，真的是最實用的暑假作業！」孩子們在豔陽下採筍、再動手料理，體驗勞動後的收穫，更對食物來源有了全新感受。

教育局表示，114年度全市已舉辦22場次校際與親子食農體驗活動，後續還有14場將陸續展開，涵蓋農漁產地、在地文化與環境永續議題。未來將持續擴大規模，結合更多在地農漁民、社區與學校資源，讓食農教育成為永續生活的基石。相關活動資訊可上「台南市學校午餐教育資訊網」查詢報名（https://lunch.tn.edu.tw/agrifood/reginfos）。