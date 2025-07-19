林憶君台南七股送暖　民眾黨攜志工修屋助災民重建家園

▲林憶君立委與志工深入七股災區，發送物資、探視災民受損家園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，多處農田泡水、民宅屋頂掀落，甚至傳出停電逾十日，當地居民飽受困頓，台灣民眾黨立委林憶君19日南下七股龍山裡，會同黨公職與志工深入災區，除發送帆布、乾糧與民生用品，更逐戶傾聽民意，承諾協助後續災後修繕與重建。

林憶君感慨表示：「現場災情比想像中還要嚴重許多，真的令人心疼。」林憶君指出，當地許多民宅僅以帆布臨時覆蓋屋頂，屋內牆面滲水、傢俱發黴，環境潮濕難以久居，加上近日台南仍間歇降雨，災民身心飽受壓力。她強調，民眾黨不僅僅送來物資，更希望成為實質的後盾，「要讓他們知道，有人會陪著他們一起走過去。」民眾的感謝話語與堅強表現，也讓在場志工紅了眼眶，承諾會持續投入修繕工作。

台南市黨部主委顏耀星補充，市黨部活動部主任周俊佑第一時間便帶領工班投入修繕，並主動提出協助汰換損壞傢俱。他表示，未來將常設志工團隊持續深入地方支援重建。此次行動亦獲諮商心理師公會全聯會、牙體技術師公會、新北市驗光師公會、台南市藥師公會等單位共同捐贈物資，另有藥師會理事陳寶惠、前理事吳振名、台南市議員陳昆和等人親赴現場關懷，展現跨界挺災民的團結力量。