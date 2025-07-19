台東啟動暑期「青春專案」　聯合稽查守護青少年安全

▲台東暑假青春專案全面展開。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為守護青少年於暑期期間的安全與身心發展，台東縣警察局少年警察隊配合台東縣政府少年輔導委員會，自7月1日起至8月31日止，共同執行內政部警政署推動的「青春專案」，針對青少年可能面臨的風險進行防制與輔導，內容涵蓋淨化環境、預防犯罪與擴大宣導等三大重點。

青春專案自2003年起每年暑期施行，旨在提升兒少對於網路安全、性剝削、藥物濫用等議題的認知與防護力，減少青少年於暑假期間因無明確活動規劃而誤入歧途或成為犯罪被害人。台東縣在今年暑假期間，強化執法與跨機關合作，展開一連串結合稽查、輔導與宣導的行動。

警察局少年隊近期結合縣府相關部門，針對特定營業場所展開聯合稽查，包括網咖、KTV、旅宿業等易聚集青少年之場域。在稽查行動中，若發現未成年者深夜未歸、進入限制場所、或有疑似偏差行為，將立即通報少年輔導機制，由社工進行評估並提供教育、心理與社會福利等資源協助。

台東縣政府少年輔導委員會則負責青少年曝險行為的追蹤與輔導，藉由與警方的協作，能在第一時間介入輔導高風險少年。少年隊指出，透過實地接觸與關懷，可及早識別虞犯、偏差行為，並在青少年還未走上不歸路前給予轉向機會。

警方表示，青春專案不僅是暑假期間的常態勤務，更是預防青少年被害與犯罪的重要機制。警方也強調，家庭、學校與社會各界的支持，是建構青少年健康成長環境的關鍵。民眾若發現青少年出現異常行為或疑似遭受不當對待，可通報當地警察機關或少年輔導委員會，由專業團隊介入協助。