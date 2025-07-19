LINE帳號遭盜風險升高　台東警提醒四大防詐原則

▲LINE帳號遭盜風險升高。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東警察分局近日接獲多起民眾報案，指出LINE帳號疑遭不明人士盜用，詐騙集團冒用帳號名義向親友發送訊息借錢、要求購買點數或轉帳，造成多人上當受害。警方提醒，該類詐騙常以「協助寵物投票」、「填問卷抽獎」、「幫親友參與活動」等名義發送釣魚連結，誘騙用戶輸入LINE帳密，進而盜取帳號並冒用行騙。

據了解，民眾一旦點擊詐騙連結並輸入帳號密碼，詐騙集團即會於異地裝置登入帳號，並迅速操作「登出其他裝置」與「變更密碼」，導致原帳號持有人無法再次登入。接著詐騙者利用取得的帳號身分，向被害人LINE好友群發求助訊息或釣魚連結，擴大受害範圍。

警方指出，近期已有民眾誤信熟人傳送的連結，因而遭盜帳號、親友損失金錢，呼籲民眾警覺提升，若發現LINE有異常登入通知，應立即檢查帳號登入紀錄，並透過LINE設定強制登出其他裝置，盡速更改密碼。如帳號已被盜且無法登入，可透過LINE客服填寫表單申請協助，越詳盡的填寫資訊，越能加速處理進度，LINE將於24小時內協助處理停權及商品轉移事宜。

台東警察分局長陳宏平提醒，詐騙手法日新月異，民眾使用通訊軟體時應遵循以下四項防詐原則：開啟LINE「登入驗證」功能，提升帳號安全防護；勿點擊來路不明的連結，即便是熟人傳送亦須留意；接獲金錢請求務必再三查證，透過電話或語音確認對方身分；定期檢查綁定的Email與電話是否異常，掌握帳號動向。

此外，民眾若懷疑遇到詐騙情形，建議立即撥打165反詐騙專線諮詢，或至鄰近派出所報案查證，以避免損失擴大。