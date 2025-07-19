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走入山林、邁向合法！台東實地參訪露營場　推動無痕旅遊

▲台東縣府攜手業者打造永續露營新典範。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府攜手業者打造永續露營新典範。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著露營風氣盛行，台東縣政府積極推動露營場合法化與永續經營，為協助有意投入露營產業的民眾與業者更清楚掌握申設流程，縣府預計於7月22日舉辦第三場露營場申設流程說明會，並首度結合實地參訪，選定位於長濱鄉、已取得合法設置許可的「心泊一隅露營區」作為導覽據點，帶領與會者現場觀摩，深入了解規劃、設計與實務操作細節。

此次活動除由交通及觀光發展處主辦外，也特別邀請農業處共同出席，針對農地使用、農保資格及相關法規進行現場解說。縣府指出，許多民眾對農地規範仍存疑慮，包含農地合法使用的定義、農地回饋金繳納制度，以及污水處理與排水設施的規劃限制等，皆是在過往說明會中常被提出的問題。

據縣府統計，截至目前為止，全縣露營場申請件數已累積達137件，其中已有100件完成土地使用許可，顯示露營場設置的需求相當殷切。交通及觀光發展處長卜敏正表示，未來將持續透過與農業、地政、建設、環保與消防等局處跨單位合作，加速輔導流程，協助申請人克服制度與技術瓶頸，進一步提升露營設施品質。

卜敏正也強調，這次以實地參訪作為說明會的一環，不僅能使參與者更直觀理解營區設計與營運實況，更展現縣府致力於推動「無痕露營」、「低碳觀光」的施政理念。期望透過與民間攜手合作，共同打造兼具合法性、環保性與吸引力的戶外觀光新風貌。

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