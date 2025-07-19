1.1億建構育兒後盾！　台東兒少家庭福利館今啟用

▲台東首座兒少家庭福利館啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對少子化衝擊與家庭育兒需求日增，台東縣政府積極推動社會福利基礎建設，位於台東市更生北路的首座「兒少家庭福利館」19日正式啟用，標誌著台東在建構友善育兒環境與全齡照顧體系上邁出重要一步。

啟用儀式於上午舉行，活動由幼兒園表演與寶寶爬行比賽熱鬧展開，現場也安排樓層導覽與闖關體驗，吸引不少親子與地方民眾參與。這座整合性設施涵蓋托嬰、親子互動、早期療育及個案服務等功能，提供從嬰幼兒至家庭的多元支持。

據了解，台東縣目前兒少人口約3萬人，占全縣總人口的14%。為了強化兒少服務整合，縣府爭取中央補助6,350萬元，並自籌逾5,000萬元，總經費超過1.1億元，新建四層樓建築，設置托嬰中心、親子館、社福中心及早療個案管理中心等設施，成為全縣第一座一站式的兒少資源服務據點。

館舍總樓地板面積達1,987.66平方公尺，分樓層規劃如下：

一樓為社會福利服務中心，提供個案諮詢、物資協助、家庭支持等服務，服務範圍包括台東市、卑南鄉、綠島與蘭嶼地區；二樓設置公私協力托嬰中心及兒童發展療育個管中心，收托2個月至2歲嬰幼兒共32名，並提供針對0至6歲疑似發展遲緩兒童的健康篩檢、教養諮詢與療育轉介等服務。

三樓則為親子館，規劃0至6歲分齡互動空間、親職教育、定點臨托及社區外展等服務，開放時間為每週二至週日早上8:30至11:30、下午13:30至16:30；四樓為多功能教室區，包含社區廚房、多媒體教室與團體教室，開放供社福團體與學校機關借用，以促進社區互動與資源共享。

縣府社會處表示，目前台東已有11家托嬰中心，合計可收托335名嬰幼兒。為擴充托育量能，今年4月已在金峰鄉設立公私協力托嬰中心，未來亦將於樂齡社福大樓、太麻里社福館及多處社會住宅內再增設6處中心，預計新增收托人數184人，進一步紓解公共托育資源不足的壓力。

社會處長陳淑蘭指出，透過兒少家庭福利館的設立，將有助於整合零散資源、降低家庭育兒負擔，並推動社會福利向下扎根。未來縣府也將持續發展青少年活動中心、社區早療據點及樂齡服務，朝向「全齡照顧、共好共享」的社福願景邁進，讓台東成為宜居與友善兼具的幸福城市。