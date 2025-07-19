風雨後的力量　黃偉哲赴後壁挽袖清理感謝志工溫情助災戶復原

▲台南市長黃偉哲赴後壁上茄苳里視察災後修復，與志工一同挽袖清理廢棄物，展現溫情行動力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲台南，造成溪北多處區域災情嚴重，為協助災民重建生活，台南市社會局啟動「災後志工媒合機制」，媒合志工深入社區支援，19日市長黃偉哲前往後壁區上茄苳里視察災後復原作業，並與社會局長郭乃文一同慰問居民、感謝志工，甚至親自挽起袖子加入清掃工作，展現市府與民眾並肩前行的決心。

黃偉哲指出，此次颱風夾帶強風豪雨，重創低窪地區與老舊建築，災後第一時間除了動員市府各局處加速道路清理，也同步協助弱勢家庭修繕屋舍、排除積水。他表示：「我們來這裡不是隻有看，是真的動手幫忙。清完一戶，少一個擔憂。」他也提到，後壁地區的多數災戶為年長者與獨居者，華山基金會與許多志工團體第一時間投入，讓重建進度更加快速。

此次社會局共媒合22位志工進駐上茄苳里，協助清理因屋頂受損而嚴重積水的老舊民宅，包含打掃、廢棄物清除與傢俱移置等項目。黃偉哲感謝所有在烈日下不辭辛勞的志工夥伴，「薇帕颱風又將來襲，現在每多一分整理，就是減少未來的災損」，更感性表示：「志工不只是來幫忙清理，更是帶來希望和溫暖的力量。」



社會局長郭乃文補充，市府設定「台南市災後志工招募平台」，截至目前已媒合超過600人次，穿梭各受災地區，投入環境整頓與居民陪伴，志工們頂著高溫、揮灑汗水，不僅清理家園，也撫慰災後居民的不安與焦慮。

社會局也表示，未來將持續整合人力資源與物資分配，讓重建之路不中斷。透過政府與民間攜手，讓一磚一瓦的重建過程不只恢復生活，更重建彼此間的信任與情感連結。