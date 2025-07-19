食育力五星城市花蓮「農業與環境」全國第一

▲花蓮縣副縣長顏新章（右）代表花蓮縣政府出席領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣於《食力 FoodNEXT》主辦之「2025食育力城市大調查」中，再度榮獲「五星城市」最高榮耀，並在「農業與環境」構面勇奪全國第一，展現縣府在推動有機農業與全齡食農教育上的卓越成果。今日頒獎典禮由花蓮縣副縣長顏新章代表花蓮縣政府出席領受肯定並分享花蓮在食育推動上的經驗與願景。

顏新章表示，花蓮縣已連續第五年獲得「食育力五星城市」肯定，這份榮耀屬於所有關心土地、用心生活的花蓮鄉親。縣府自2019年起持續推動有機農業與食農教育雙軌政策，將食育從活動轉化為全民參與、生活日常。花蓮目前有機農耕面積達3,725公頃，占全台五分之一，並已在玉里設置2處有機農業促進區，展現農業轉型與永續發展的決心。

▲副縣長顏新章分享花蓮在食育推動上的經驗與願景。

在教育推動方面，花蓮縣全面推動學校午餐使用有機米、蔬菜與豆奶，導入原住民族慢食文化，並設置野菜學校、種子圖書館與保種計畫，讓孩子從小與土地連結，認識食物背後的文化與價值。公私部門合作亦成果豐碩，今年縣府輔導在地企業「洄游吧」獲頒農業部「食農教育傑出貢獻獎」，印證花蓮食育政策的整合力與影響力。

顏新章也強調，花蓮將持續精進與向其他同為五星獲獎縣市學習，優化食農政策作為，打造從田間到餐桌、從孩童到長者皆能參與的全民食育生活，實踐健康、永續與環境共好的願景。顏副縣長更在受獎活動上代表縣府以及徐榛蔚縣長邀請大家有空到花蓮走走，親身體驗花蓮在食農教育方面的成果和多元的自然、人文環境。

