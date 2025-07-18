全國科展台南再登高峰！　建興國中勇奪全國第一

▲台南市在全國中小學科展中奪下縣市團體獎第三名，建興國中獲頒學校團體獎全國第一殊榮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第65屆全國中小學科學展覽會於7月14日至18日在國立清華大學舉行，台南市共推薦17件優秀作品參賽，18日於新竹市立體育館舉行頒獎典禮傳來捷報，建興國中不僅勇奪化學科全國第一，更摘下全國學校團體獎第一名的殊榮，台南市也榮獲縣市團體獎全國第三，展現科學教育深耕的厚實成果。

市長黃偉哲指出，全國科展被譽為中小學科研殿堂，今年共有逾萬件作品參賽，最終僅有442件脫穎而出，競爭之激烈可見一斑。台南學子能在激戰中取得亮眼成績，顯示教育現場長期投入已結出豐碩成果。他強調，學生不僅展現研究能力與科學素養，也感謝教師團隊一路引導，盼孩子們持續勇於提問、樂於實驗，讓台南成為孕育創新思維的重要基地。

教育局長鄭新輝補充，今年參展題材多元，涵蓋自然觀察、工程應用、環境永續等領域，作品具備深度與廣度，令人振奮。他表示，這些成績是學生堅持與師長引導的共同結晶，未來教育局將持續深化科學教育、擴大探究與實作空間，培育更多具備國際競爭力的未來科研人才。

本屆展覽中，建興國中作品《拜「鈀」兄弟：「催」出氧氣的化學力量》，運用奈米技術合成摻鈀的氧化鎳奈米酵素，成功催化雙氧水釋放氧氣，具高穩定性與實用價值，未來可望應用於急救氧氣供應系統。長榮高中國中部則以《「蜈」可取代的多腳魔王》為題，深入研究台灣常見的長足衛蜈蚣，探索其構造與行為生態，展現極高原創精神與觀察力，獲得國中組生物科第一名肯定。

此外，東光國小的《地質改良樁在砂質地層中穩定學校教室》榮獲國小組地球科學科第二名，從學校施工觀察延伸研究地層穩定性，模型設計精細；復興國小則以《塑材過招 電子雲湧》榮獲生活與應用科學第三名，自製可塑性摩擦材料並應用於環境淨化裝置，兼具創新與實用性。

教育局指出，台南市本次獲獎學校與作品涵蓋數學、物理、生物、化學、地球科學及生活應用等多項領域，包括：一、數學科：德光中學國中部（鄉土教材獎）；二、物理科：復興國中（佳作）；三、生物科：長榮高中國中部（第一名）、東光國小（佳作）；四、化學科：建興國中（第一名）、南科實中國小部（佳作）；五、地球科學科：東光國小（第二名）；六、生活與應用科學科（一）：建興國中（佳作）、南大附小（第三名）；七、生活與應用科學科（二）：建興國中（第三名）、成功國小（佳作）；八、生活與應用科學科（三）：復興國小（第三名）。這份亮眼成績單，是全體台南科教工作者、學生與家長共同努力的成果，也為台南持續打造科學創新城市添上重要一筆。