屏東尼姑+狗隻奇幻山中迷路 「鬼引進山」傳聞地方熱議

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社會 社會焦點 保障人權

女尼帶狗上山巡水塔離奇失蹤　狗吠聲找到人卻傳出「鬼引進山」

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉一名60歲戴姓尼姑於丹娜絲颱風過後，帶著兩隻道場飼養的土狗上山巡視道場水塔，由於不諳山況，其中一隻狗先跑回道場，另一隻在山林內穿梭亂竄，導致迷路，雖後來這隻土狗也回到她身旁，但也找不到下山的路，致兩人在山區夜宿，屏東消防第四大隊得知與多方聯手，歷經兩日艱辛搜救，再帶著先前跑回導場的土狗上山協助找人，經由狗叫聲找到她身，順利將人帶下山。這段奇異過程，「鬼引進山」在當地引起傳說。

▲滿州消防分隊帶著道場飼養黃色土狗找到迷路黃姓尼姑。（圖／翻拍）

▲滿州消防分隊帶著道場飼養的黃色土狗找到迷路黃姓尼姑。（圖／翻拍）

▲滿州消防分隊帶著道場飼養黃色土狗找到迷路黃姓尼姑。（圖／翻拍）

▲滿州消防分隊帶著道場飼養黃色土狗找到迷路黃姓尼姑。（圖／翻拍）

屏東縣政府消防局滿州分隊於7月12日晚間20時47分接獲勤指中心派遣轄區內有民眾失蹤協尋案件，立即出動2車4人前往搜尋，第一梯次由小隊長黃宥甯率員馳赴現場，由於現場已天色昏暗，但救援緊急，在迅速掌握情資後，警消立即與村民集結前往失蹤人員可能前往處找尋。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

經報案者同住友人表示，走失人員為戴姓尼姑，7月12日早上9時許欲上山巡視水塔維修情形，直至天色昏暗仍未歸，維修水塔人員下山亦未見到該戴姓尼姑。疑中途迷失方向，身上也未帶手機無法聯繫，搜救人員立即深入山區搜索，惟連日颱風大雨過後，現場滿地泥濘且雜草叢生，好幾處需過溪，非一般有人在行走之路徑，搜索不易，考量她感冒且腳力不佳，搜救人員推進至崩壁處因天色昏暗視線不良即折返，搜索至晚間23時未果，與其友人溝通危險性後決定於隔日早上7時再集結尋找。

13日早上7時由消防局第四大隊長黃基峰擔任指揮官，隨即調度消防、警察、港仔村村長及高士部落獵人勇士共計約24人再度上山，帶著已跑回道場的土狗一起山上搜索。

由於擔心她失足昏迷無法回應，現場輔以空拍機於空域找尋地形落差大可能跌落處，指揮官黃大隊長並同時指揮地面部隊分三組進行地毯式搜索，經努力不懈地尋找，加上帶上山的狗隻吠叫，在她身旁的土狗也回應，終於在同日下午15時40分許，找到她虛弱的回應聲，但礙於地形需下切山壁不易接近，便電告其他組別設法接近，最終在人員多次搜索經過的路線中某處樹林茂盛無路跡的山壁下切處找到她。

由警消下切約10公尺將女尼帶回正確路徑並予以檢傷及補給品，所幸她意識清楚、無外傷；女尼表示無需就醫，回去 休息即可。據悉，戴女在當地一家道場修行，先前未曾上山巡視過水塔，這次不知為何她帶著兩隻道場的狗隻上山巡視水塔；而據了解，她自稱也不知道為何上山，因此引起各種揣測。

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