「大罷免成功才可能救國民黨」　律師：若失敗朱立倫繼續當黨主席

▲律師黃帝穎。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

第一波大罷免投票將於7月26日登場，律師黃帝穎今（19日）在臉書表示，「大罷免成功才可能救國民黨」，因為朱立倫將會負起政治責任，不續任黨主席，從而盧秀燕、蔣萬安才有重振國民黨的機會，此外，三大前科犯傅崐萁也才不會繼續把持立院赴中聽命。

黃帝穎表示，大罷免是台灣人展現「反共護國」的民主價值，對國民黨支持者而言，更是對朱立倫續任主席、傅崐萁續任總召的「信任投票」。

之所以有此見解，黃帝穎指出，罷免若失敗，則會讓害慘各黨部主委、黨工偽造文書的朱立倫續任黨主席，且目前相關案件，已有近百位國民黨人認罪，等於打臉法盲朱立倫。

黃帝穎直指，朱立倫迄今欠國民黨基層黨工及台灣社會一個道歉，所以唯有大罷免成功，朱立倫才會負起政治責任，不續任黨主席，才可能反省道歉，從而盧秀燕、蔣萬安也才有重振國民黨的機會。

此外，黃帝穎進一步指出，大罷免若失敗，國民黨將繼續被三大前科犯傅崐萁綁架，繼續率領藍委赴中朝拜，他強調，傅崐萁過去曾兩次因經濟犯罪，被判刑定讞入獄，以及一次偽造文書判刑確定。

黃帝穎說，傅崐萁還在立院會期中，率領藍營黨團赴中朝拜，回國後強推「毀憲亂政」擴權法案，不只被憲法法庭判決違憲，更引起歐美警示及譴責，傷害國際對台灣的民主信任。

基於這些理由，黃帝穎認為，「大罷免成功才可能救國民黨」，讓朱立倫為罷免負責政治責任，不續任黨主席，同時，讓三大前科犯傅崐萁，因失去國會多數，才不會繼續把持立院赴中聽命，國民黨進而回歸民主政黨，重建歐美的信任。